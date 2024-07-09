Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии
РФ и Индия договорились провести следующее заседание МПК во второй половине года
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия проведут следующее заседание Межправительственной комиссии (МПК) во второй половине этого года в России, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди.
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Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны положительно оценили работу МПК в целях дальнейшего расширения и диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений. Договорились провести следующее заседание МПК во второй половине 2024 года в России", - говорится в заявлении.
Лидеры приветствовали проведение XXIV заседания Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) и Российско-индийского Бизнес-форума в Нью-Дели в апреле 2023 года, отмечается в документе.
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