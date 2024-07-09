https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958580852.html

Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии

Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия договорились о сроках следующего заседания межправкомиссии

Россия и Индия проведут следующее заседание Межправительственной комиссии (МПК) во второй половине этого года в России, следует из совместного заявления... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:02

2024-07-09T18:02

2024-07-09T18:34

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

шос

москва

нью-дели

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия проведут следующее заседание Межправительственной комиссии (МПК) во второй половине этого года в России, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Стороны положительно оценили работу МПК в целях дальнейшего расширения и диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений. Договорились провести следующее заседание МПК во второй половине 2024 года в России", - говорится в заявлении.Лидеры приветствовали проведение XXIV заседания Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) и Российско-индийского Бизнес-форума в Нью-Дели в апреле 2023 года, отмечается в документе.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

москва

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, шос, москва, нью-дели