https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958580525.html
Россия и Индия намерены стимулировать реализацию экономических проектов
Россия и Индия намерены стимулировать реализацию экономических проектов - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия намерены стимулировать реализацию экономических проектов
РФ и Индия намерены стимулировать привлечение инвестиций и реализацию совместных экономических проектов, включая сферу цифровой экономики. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:01
2024-07-09T18:01
2024-07-09T18:01
экономика
технологии
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958522640_0:384:2957:2047_1920x0_80_0_0_122b83d73897a296c6f7afc8b015869d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия намерены стимулировать привлечение инвестиций и реализацию совместных экономических проектов, включая сферу цифровой экономики. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля. "Стимулирование привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах экономического взаимодействия, включая цифровую экономику, науку и исследования, образовательные обмены и стажировки сотрудников высокотехнологичных компаний. Содействие созданию новых совместных (дочерних) компаний, обеспечение для них благоприятного налогового режима", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/vizit-1958579017.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958522640_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_830b92a006d3cb8efb7c128ee3244a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, индия, владимир путин, нарендра моди
Экономика, Технологии, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Россия и Индия намерены стимулировать реализацию экономических проектов
РФ и Индия заявили о намерении стимулировать реализацию экономических проектов