https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958579479.html

Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности

Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности

Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:58

2024-07-09T17:58

2024-07-09T18:45

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

москва

визит моди в москву

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов.Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."В ходе 22-го ежегодного российско-индийского саммита, состоявшегося в Москве 8–9 июля 2024 года, президент РФ Путин и премьер-министр Республики Индии Моди... заявляют о следующем... Активизация инвестиционной деятельности двух стран, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, владимир путин, нарендра моди, москва, визит моди в москву