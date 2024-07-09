Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности
Россия и Индия договорились о деятельности в рамках инвестиционных спецрежимов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия договорились об активизации инвестиционной деятельности, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
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"В ходе 22-го ежегодного российско-индийского саммита, состоявшегося в Москве 8–9 июля 2024 года, президент РФ Путин и премьер-министр Республики Индии Моди... заявляют о следующем... Активизация инвестиционной деятельности двух стран, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов", - говорится в заявлении.
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