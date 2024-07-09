https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958578442.html
Россия и Индия настаивают на мирном решении украинского конфликта
Россия и Индия настаивают на мирном решении украинского конфликта - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия настаивают на мирном решении украинского конфликта
Россия и Индия настоятельно подчеркивают необходимость мирного разрешения конфликта вокруг Украины посредством диалога и дипломатии. Совместное заявление по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:55
2024-07-09T17:55
2024-07-09T18:08
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия настоятельно подчеркивают необходимость мирного разрешения конфликта вокруг Украины посредством диалога и дипломатии. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Стороны подчеркнули настоятельную необходимость мирного разрешения конфликта вокруг Украины посредством диалога и дипломатии, включая вовлечение обеих сторон. Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и "добрые услуги", направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958582506.html
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в мире, россия, индия
Россия и Индия настаивают на мирном решении украинского конфликта
Россия и Индия заявили о необходимости мирного решения украинского конфликта