https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958574682.html

Россия и Индия считают приоритетным развитие сотрудничества в энергетике

Россия и Индия считают приоритетным развитие сотрудничества в энергетике - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия считают приоритетным развитие сотрудничества в энергетике

Россия и Индия считают приоритетными развитие сотрудничества в энергетике, включая атом, нефтепереработку, нефтехимию, а также обеспечение двусторонней и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:47

2024-07-09T17:47

2024-07-09T18:06

россия

индия

экономика

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия считают приоритетными развитие сотрудничества в энергетике, включая атом, нефтепереработку, нефтехимию, а также обеспечение двусторонней и международной энергетической безопасности. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать, в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям: ...развитие сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, включая атомную, в нефтепереработке и нефтехимии, расширение кооперации и партнерства в сфере энергетической инфраструктуры, технологий и оборудования. Обеспечение двусторонней и международной энергетической безопасности, в том числе с учетом перспектив глобального энергоперехода", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, экономика, владимир путин, нарендра моди