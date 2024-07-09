Россия и Индия считают приоритетным развитие сотрудничества в энергетике
Заявление: РФ и Индия считают приоритетным развитие сотрудничества в энергетике
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия считают приоритетными развитие сотрудничества в энергетике, включая атом, нефтепереработку, нефтехимию, а также обеспечение двусторонней и международной энергетической безопасности.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
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"Двустороннее экономическое сотрудничество Российской Федерации и Республики Индии планируется выстраивать, в том числе по следующим девяти приоритетным направлениям: ...развитие сотрудничества в ключевых отраслях энергетики, включая атомную, в нефтепереработке и нефтехимии, расширение кооперации и партнерства в сфере энергетической инфраструктуры, технологий и оборудования. Обеспечение двусторонней и международной энергетической безопасности, в том числе с учетом перспектив глобального энергоперехода", - говорится в заявлении.
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