https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958573261.html

Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле

Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле

Россия и Индия стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:44

2024-07-09T17:44

2024-07-09T18:06

россия

индия

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."В ходе 22-го ежегодного российско-индийского саммита, состоявшегося в Москве 8–9 июля 2024 года, президент РФ Путин и премьер-министр Республики Индии Моди... заявляют о следующем... Стремление к устранению нетарифных торговых барьеров, относящихся к двусторонней торговле. Продолжение диалога в сфере либерализации двустороннего товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия. Достижение к 2030 году объема взаимной торговли более 100 миллиардов долларов США (по взаимной договоренности), в том числе увеличение поставок товаров из Индии для достижения сбалансированного двустороннего товарооборота. Активизация инвестиционной деятельности двух стран, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, экономика