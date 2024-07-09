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Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле - РИА Новости, 09.07.2024
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17:44 09.07.2024 (обновлено: 18:06 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958573261.html
Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле
Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле
Россия и Индия стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:44
2024-07-09T18:06
россия
индия
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле. Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля."В ходе 22-го ежегодного российско-индийского саммита, состоявшегося в Москве 8–9 июля 2024 года, президент РФ Путин и премьер-министр Республики Индии Моди... заявляют о следующем... Стремление к устранению нетарифных торговых барьеров, относящихся к двусторонней торговле. Продолжение диалога в сфере либерализации двустороннего товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия. Достижение к 2030 году объема взаимной торговли более 100 миллиардов долларов США (по взаимной договоренности), в том числе увеличение поставок товаров из Индии для достижения сбалансированного двустороннего товарооборота. Активизация инвестиционной деятельности двух стран, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов", - говорится в заявлении.
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россия, индия, экономика
Россия, Индия, Экономика
Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в торговле

Россия и Индия договорились устранять нетарифные барьеры в двусторонней торговле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия стремятся к устранению нетарифных торговых барьеров в двусторонней торговле.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года опубликовано на сайте Кремля.
«
"В ходе 22-го ежегодного российско-индийского саммита, состоявшегося в Москве 8–9 июля 2024 года, президент РФ Путин и премьер-министр Республики Индии Моди... заявляют о следующем... Стремление к устранению нетарифных торговых барьеров, относящихся к двусторонней торговле. Продолжение диалога в сфере либерализации двустороннего товарообмена, включая возможность формирования зоны свободной торговли ЕАЭС – Индия. Достижение к 2030 году объема взаимной торговли более 100 миллиардов долларов США (по взаимной договоренности), в том числе увеличение поставок товаров из Индии для достижения сбалансированного двустороннего товарооборота. Активизация инвестиционной деятельности двух стран, в том числе в рамках специальных инвестиционных режимов", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время прогулки в резиденции Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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