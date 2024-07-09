https://ria.ru/20240709/zakonotvorchestvo-1958567301.html
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств - РИА Новости, 09.07.2024
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в законодательстве предлагается прописать запрет продажи лекарств с... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:26
2024-07-09T17:26
2024-07-09T17:26
общество
здоровье - общество
татьяна соломатина
госдума рф
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в законодательстве предлагается прописать запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности. Инициаторами проекта выступили, в том числе, депутаты Бадма Башанкаев, Евгений Нифантьев, Михаил Кизеев, Татьяна Соломатина и другие парламентарии. На данный момент нельзя реализовывать фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарства, законопроект предлагает этот перечень расширить и добавить в него препараты с истекшим сроком годности и лекарства, сведений о которых нет в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20240626/minzdrav-1955515016.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, татьяна соломатина, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Соломатина, Госдума РФ
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств
Закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности прошел первое чтение