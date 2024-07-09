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Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств - РИА Новости, 09.07.2024
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17:26 09.07.2024
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Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств - РИА Новости, 09.07.2024
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в законодательстве предлагается прописать запрет продажи лекарств с... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:26
2024-07-09T17:26
общество
здоровье - общество
татьяна соломатина
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в законодательстве предлагается прописать запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности. Инициаторами проекта выступили, в том числе, депутаты Бадма Башанкаев, Евгений Нифантьев, Михаил Кизеев, Татьяна Соломатина и другие парламентарии. На данный момент нельзя реализовывать фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарства, законопроект предлагает этот перечень расширить и добавить в него препараты с истекшим сроком годности и лекарства, сведений о которых нет в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.
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общество, здоровье - общество, татьяна соломатина, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Соломатина, Госдума РФ
Госдума одобрила в первом чтении запрет продажи просроченных лекарств

Закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности прошел первое чтение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в законодательстве предлагается прописать запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности.
Инициаторами проекта выступили, в том числе, депутаты Бадма Башанкаев, Евгений Нифантьев, Михаил Кизеев, Татьяна Соломатина и другие парламентарии.
На данный момент нельзя реализовывать фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные лекарства, законопроект предлагает этот перечень расширить и добавить в него препараты с истекшим сроком годности и лекарства, сведений о которых нет в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
26 июня, 10:38
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна СоломатинаГосдума РФ
 
 
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