https://ria.ru/20240709/zakharova-1958610522.html

Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ

Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, РФ асимметрично ответит. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:01

2024-07-09T20:01

2024-07-09T20:09

в мире

черногория

россия

подгорица (город)

мария захарова

нтв (телеканал)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июл-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, РФ асимметрично ответит.В размещенном на сайте МИД РФ комментарии говорится, что "агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ".Речь идет о 20 отечественных медиаоператорах, включая "Первый канал", "Россию 1", RT, "Спутник", НТВ, РЕН ТВ и других."Данное решение подразумевает запрет на спутниковую и кабельную трансляцию их контента, а также любого иного способа его распространения, в том числе в интернете",- указала она.Захарова пояснила, что "этот шаг является не более чем попыткой задним числом юридически оформить ситуацию, сложившуюся еще в начале 2022 года". "Тогда власти Черногории без предупреждения осуществили веерную блокировку всех доступных в стране российских вещателей и полностью зачистили свое информационное пространство от их присутствия", - напомнила она. Сейчас, по словам Захаровой, "в качестве официального предлога для введения, уже давно негласно действующего, запрета названо присоединение Подгорицы к ранее введенным рестрикциям Евросоюза в отношении российских медиа"."Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой – выслужиться перед есовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке",- подчеркнула она. Захарова считает, что "в угоду русофобской трансатлантической повестке там готовы продолжать курс на подрыв демократических основ своего общества и государства, лишать собственных граждан права на доступ к информации"."Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа", - заключила она.

https://ria.ru/20240628/smi-1956240738.html

https://ria.ru/20240601/medvedev-1949879855.html

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в мире, черногория, россия, подгорица (город), мария захарова, нтв (телеканал), санкции в отношении россии