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Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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20:01 09.07.2024 (обновлено: 20:09 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zakharova-1958610522.html
Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ
Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, РФ асимметрично ответит. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:01
2024-07-09T20:09
в мире
черногория
россия
подгорица (город)
мария захарова
нтв (телеканал)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июл-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, РФ асимметрично ответит.В размещенном на сайте МИД РФ комментарии говорится, что "агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ".Речь идет о 20 отечественных медиаоператорах, включая "Первый канал", "Россию 1", RT, "Спутник", НТВ, РЕН ТВ и других."Данное решение подразумевает запрет на спутниковую и кабельную трансляцию их контента, а также любого иного способа его распространения, в том числе в интернете",- указала она.Захарова пояснила, что "этот шаг является не более чем попыткой задним числом юридически оформить ситуацию, сложившуюся еще в начале 2022 года". "Тогда власти Черногории без предупреждения осуществили веерную блокировку всех доступных в стране российских вещателей и полностью зачистили свое информационное пространство от их присутствия", - напомнила она. Сейчас, по словам Захаровой, "в качестве официального предлога для введения, уже давно негласно действующего, запрета названо присоединение Подгорицы к ранее введенным рестрикциям Евросоюза в отношении российских медиа"."Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой – выслужиться перед есовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке",- подчеркнула она. Захарова считает, что "в угоду русофобской трансатлантической повестке там готовы продолжать курс на подрыв демократических основ своего общества и государства, лишать собственных граждан права на доступ к информации"."Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа", - заключила она.
https://ria.ru/20240628/smi-1956240738.html
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в мире, черногория, россия, подгорица (город), мария захарова, нтв (телеканал), санкции в отношении россии
В мире, Черногория, Россия, Подгорица (город), Мария Захарова, НТВ (телеканал), Санкции в отношении России
Захарова прокомментировала рестрикции Черногории в отношении российских СМИ

Захарова: Россия ответит на рестрикции Черногории в отношении российских СМИ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл-РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями рестрикции Черногории в отношении российских СМИ, РФ асимметрично ответит.
В размещенном на сайте МИД РФ комментарии говорится, что "агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ".
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Речь идет о 20 отечественных медиаоператорах, включая "Первый канал", "Россию 1", RT, "Спутник", НТВ, РЕН ТВ и других.
«
"Данное решение подразумевает запрет на спутниковую и кабельную трансляцию их контента, а также любого иного способа его распространения, в том числе в интернете",- указала она.
Захарова пояснила, что "этот шаг является не более чем попыткой задним числом юридически оформить ситуацию, сложившуюся еще в начале 2022 года". "Тогда власти Черногории без предупреждения осуществили веерную блокировку всех доступных в стране российских вещателей и полностью зачистили свое информационное пространство от их присутствия", - напомнила она. Сейчас, по словам Захаровой, "в качестве официального предлога для введения, уже давно негласно действующего, запрета названо присоединение Подгорицы к ранее введенным рестрикциям Евросоюза в отношении российских медиа".
«
"Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры, призванный, с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой – выслужиться перед есовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке",- подчеркнула она. Захарова считает, что "в угоду русофобской трансатлантической повестке там готовы продолжать курс на подрыв демократических основ своего общества и государства, лишать собственных граждан права на доступ к информации".
"Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа", - заключила она.
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В миреЧерногорияРоссияПодгорица (город)Мария ЗахароваНТВ (телеканал)Санкции в отношении России
 
 
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