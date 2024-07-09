https://ria.ru/20240709/yaponiya-1958407756.html
Япония опровергла сообщения об изменении процедуры подачи виз для россиян
Япония опровергла сообщения об изменении процедуры подачи виз для россиян - РИА Новости, 09.07.2024
Япония опровергла сообщения об изменении процедуры подачи виз для россиян
Процедура подачи россиянами документов на визу в Японию не менялась, сообщили РИА Новости в посольстве Японии в Москве. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:29
2024-07-09T07:29
2024-07-09T08:20
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Процедура подачи россиянами документов на визу в Японию не менялась, сообщили РИА Новости в посольстве Японии в Москве."Процедура подачи документов на визу не менялась", - сообщили в посольстве в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о том, что заявитель на визу должен доказать наличие у него карты иностранного банка.В то же время в посольстве отметили, что дипмиссия не сообщает о деталях проверки документов.Ранее туристический портал TourDom.ru со ссылкой на данные представителей визовых центров сообщил, что посольство Японии в последнее время стало предъявлять новые требования к туристам из России, подающим на визу. В частности, при предоставлении выписки из иностранного банка заявителя просят подтвердить, что картой владеет именно он, для чего просят человека записать видео с открытым личным кабинетом банка.Россиянам для поездок в Японию нужна виза вне зависимости от срока пребывания и цели поездки. Для туристических виз в числе документов, список которых представлен на сайте посольства в Москве, значится подтверждение платежеспособности посредством предоставления справки из банка о состоянии счета и справки с места работы с указанием заработной платы.
https://ria.ru/20230912/knr-1895854575.html
https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957757380.html
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япония, москва, россия
Япония опровергла сообщения об изменении процедуры подачи виз для россиян
Посольство Японии: процедура подачи россиянами документов на визу не менялась
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Процедура подачи россиянами документов на визу в Японию не менялась, сообщили РИА Новости в посольстве Японии в Москве.
"Процедура подачи документов на визу не менялась", - сообщили в посольстве в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о том, что заявитель на визу должен доказать наличие у него карты иностранного банка.
В то же время в посольстве отметили, что дипмиссия не сообщает о деталях проверки документов.
Ранее туристический портал TourDom.ru со ссылкой на данные представителей визовых центров сообщил, что посольство Японии в последнее время стало предъявлять новые требования к туристам из России
, подающим на визу. В частности, при предоставлении выписки из иностранного банка заявителя просят подтвердить, что картой владеет именно он, для чего просят человека записать видео с открытым личным кабинетом банка.
Россиянам для поездок в Японию нужна виза вне зависимости от срока пребывания и цели поездки. Для туристических виз в числе документов, список которых представлен на сайте посольства в Москве, значится подтверждение платежеспособности посредством предоставления справки из банка о состоянии счета и справки с места работы с указанием заработной платы.