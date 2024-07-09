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Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области - РИА Новости, 09.07.2024
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в Полтавской области на Украине, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:09
2024-07-09T15:09
2024-07-09T15:09
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в Полтавской области на Украине, сообщило местное издание "Страна". "В Полтавской области звучат взрывы - ПВО работает", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.50, в Полтавской области звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области
"Страна": в Полтавской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО