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Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:09 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vzryvy-1958518048.html
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области - РИА Новости, 09.07.2024
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области
Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в Полтавской области на Украине, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:09
2024-07-09T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в Полтавской области на Украине, сообщило местное издание "Страна". "В Полтавской области звучат взрывы - ПВО работает", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.50, в Полтавской области звучит тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, полтавская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о звуках работы ПВО в Полтавской области

"Страна": в Полтавской области прогремели взрывы, связанные с работой ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в Полтавской области на Украине, сообщило местное издание "Страна".
"В Полтавской области звучат взрывы - ПВО работает", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.50, в Полтавской области звучит тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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