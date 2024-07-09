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Россия и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС - РИА Новости, 09.07.2024
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18:06 09.07.2024
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Россия и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС
Россия и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС
РФ и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС по ключевым вопросам. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:06
2024-07-09T18:06
россия
индия
брикс
шос
большая двадцатка
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС по ключевым вопросам. "Стороны договорились продолжать взаимодействие на площадках "Группы двадцати", БРИКС, ШОС по таким ключевым вопросам, как повышение устойчивости международных цепочек поставок, соблюдение правил свободной и справедливой торговли, борьба с негативными последствиями изменения климата. Стороны приветствовали запуск контактной группы БРИКС по климату и устойчивому развитию в рамках рабочей группы по климату в ходе российского председательства в БРИКС в 2024 году", - говорится в заявлении.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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россия, индия, брикс, шос, большая двадцатка
Россия, Индия, БРИКС, ШОС, Большая двадцатка
Россия и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС

Россия и Индия продолжат взаимодействие на G20, БРИКС, ШОС по ключевым вопросам

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. РФ и Индия продолжат взаимодействие на площадках G20, БРИКС, ШОС по ключевым вопросам.
«
"Стороны договорились продолжать взаимодействие на площадках "Группы двадцати", БРИКС, ШОС по таким ключевым вопросам, как повышение устойчивости международных цепочек поставок, соблюдение правил свободной и справедливой торговли, борьба с негативными последствиями изменения климата. Стороны приветствовали запуск контактной группы БРИКС по климату и устойчивому развитию в рамках рабочей группы по климату в ходе российского председательства в БРИКС в 2024 году", - говорится в заявлении.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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Вчера, 18:04
 
РоссияИндияБРИКСШОСБольшая двадцатка
 
 
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