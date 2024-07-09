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Парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев - РИА Новости, 09.07.2024
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21:47 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vydvorenie-1958626061.html
Парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев
Парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев - РИА Новости, 09.07.2024
Парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев
Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев, от которого может зависеть возможное открытие границы с Россией. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:47
2024-07-09T21:47
в мире
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев, от которого может зависеть возможное открытие границы с Россией. "Парламент одобрил предложение правительства 53/24", - сказано в заключении пленарного заседания. Трансляция велась на сайте парламента. Обсуждение законопроекта в первом чтении длилось семь часов. Второе чтение состоится 12 июля. Финские власти ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией. Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240516/bezhentsy-1946543836.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев

Финский парламент в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Парламент Финляндии в первом чтении поддержал законопроект о выдворении беженцев, от которого может зависеть возможное открытие границы с Россией.
«
"Парламент одобрил предложение правительства 53/24", - сказано в заключении пленарного заседания. Трансляция велась на сайте парламента.
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Финские власти дали убежище лишь шестерым беженцам, прибывшим из России
16 мая, 21:45
Обсуждение законопроекта в первом чтении длилось семь часов. Второе чтение состоится 12 июля. Финские власти ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
Согласно законопроекту "О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией", подразумевающему выдворение беженцев, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части финской границы. По мнению финских властей, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках этого законопроекта беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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В миреРоссияФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
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