https://ria.ru/20240709/vsu-1958609650.html

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе - РИА Новости, 09.07.2024

ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе

Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:57

2024-07-09T19:57

2024-07-09T19:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали Никитовский район Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 17.45 по 18.45 выпустили семь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия