ВСУ выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 177 снарядов по Белгородской области
© Фото : пресс-служба мэра БелгородаЛиквидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
Ликвидация последствий ночной атаки ВСУ по жилым кварталам Белгорода
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за минувшие сутки, четыре человека погибли, 20 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, в понедельник по девяти муниципалитетам региона было выпущено 177 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 60 беспилотников. В результате четыре человека погибли, 20 мирных жителей пострадали. Повреждены 163 квартиры в 21 многоквартирном доме, 62 частных дома, три торговых объекта, два административных здания, 26 социальных и коммерческих объектов, а также 139 автомобилей.
"В городе Белгороде после двух воздушных атак различные повреждения выявлены в 81 квартире 11 МКД (многоквартирных домов - ред.), четырех частных домах, трех торговых объектах, двух административных зданиях и 80 автомобилях. К большому горю, погиб один мирный житель. Двое ранены", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам было выпущено 13 боеприпасов и четыре беспилотника. В результате прилета снаряда по коммерческому объекту в селе Никольское погибли три мирных жителя, еще три человека ранены. В Борисовском районе села Байцуры и Грузское атакованы тремя БПЛА. Пять мирных жителей госпитализированы с различными травмами. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 10 населенным пунктам произведены атаки с помощью 10 БПЛА и 84 снарядов. В районе поселка Чапаевский был ранен мужчина.
В Валуйском городском округе, как уточнил Гладков, по селам Карабаново и Старый Хутор выпущено четыре боеприпаса и один дрон. В Волоконовском районе по селу Новое и хутору Старый нанесены удары тремя боеприпасами и выпущен один БПЛА. Над Ровеньским районом сбит один беспилотник. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам было выпущено девять боеприпасов и восемь БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Нежеголь, Ржевка, поселкам Ленинский и Красное, а также хутору Марьино выпущено 32 БПЛА, 64 снаряда в ходе 14 обстрелов. Повреждены 40 частных домовладений, 82 квартиры в 10 МКД, пять соцобъектов, 13 коммерческих объектов, 40 автомобилей, а также линии газо- и электроснабжения. Ранены девять мирных жителей, из них двое мужчин с ранениями брюшной полости находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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