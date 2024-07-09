https://ria.ru/20240709/vsu-1958490152.html

ВСУ выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 09.07.2024

ВСУ выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские войска выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за минувшие сутки, четыре человека погибли, 20 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:03

2024-07-09T14:03

2024-07-09T14:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили около 180 снарядов по Белгородской области за минувшие сутки, четыре человека погибли, 20 пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, в понедельник по девяти муниципалитетам региона было выпущено 177 снарядов, а также зафиксированы атаки с использованием 60 беспилотников. В результате четыре человека погибли, 20 мирных жителей пострадали. Повреждены 163 квартиры в 21 многоквартирном доме, 62 частных дома, три торговых объекта, два административных здания, 26 социальных и коммерческих объектов, а также 139 автомобилей. "В городе Белгороде после двух воздушных атак различные повреждения выявлены в 81 квартире 11 МКД (многоквартирных домов - ред.), четырех частных домах, трех торговых объектах, двух административных зданиях и 80 автомобилях. К большому горю, погиб один мирный житель. Двое ранены", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам было выпущено 13 боеприпасов и четыре беспилотника. В результате прилета снаряда по коммерческому объекту в селе Никольское погибли три мирных жителя, еще три человека ранены. В Борисовском районе села Байцуры и Грузское атакованы тремя БПЛА. Пять мирных жителей госпитализированы с различными травмами. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон и 10 населенным пунктам произведены атаки с помощью 10 БПЛА и 84 снарядов. В районе поселка Чапаевский был ранен мужчина. В Валуйском городском округе, как уточнил Гладков, по селам Карабаново и Старый Хутор выпущено четыре боеприпаса и один дрон. В Волоконовском районе по селу Новое и хутору Старый нанесены удары тремя боеприпасами и выпущен один БПЛА. Над Ровеньским районом сбит один беспилотник. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам было выпущено девять боеприпасов и восемь БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Нежеголь, Ржевка, поселкам Ленинский и Красное, а также хутору Марьино выпущено 32 БПЛА, 64 снаряда в ходе 14 обстрелов. Повреждены 40 частных домовладений, 82 квартиры в 10 МКД, пять соцобъектов, 13 коммерческих объектов, 40 автомобилей, а также линии газо- и электроснабжения. Ранены девять мирных жителей, из них двое мужчин с ранениями брюшной полости находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958471525.html

https://ria.ru/20240709/gladkov-1958393426.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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