https://ria.ru/20240709/voennye-1958401910.html
Группировка войск "Днепр" продолжает уничтожать речной десант ВСУ
Группировка войск "Днепр" продолжает уничтожать речной десант ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Группировка войск "Днепр" продолжает уничтожать речной десант ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают контролировать реку Днепр, не допускать перегруппировки ВСУ и уничтожать пытающиеся достичь... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:09
2024-07-09T05:09
2024-07-09T06:18
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают контролировать реку Днепр, не допускать перегруппировки ВСУ и уничтожать пытающиеся достичь левого берега реки украинские плавсредства, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника", - сказал Кодрян. "Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - добавил он.
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в мире, вооруженные силы украины
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Группировка войск "Днепр" продолжает уничтожать речной десант ВСУ
Минобороны: группировка войск "Днепр" продолжает уничтожать речной десант ВСУ
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" продолжают контролировать реку Днепр, не допускать перегруппировки ВСУ и уничтожать пытающиеся достичь левого берега реки украинские плавсредства, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"Подразделения группировки войск "Днепр" выполняли боевые задачи на каховском направлении. Обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника", - сказал Кодрян.
"Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - добавил он.