В МИД прокомментировали доклад Нидерландов о вербовке журналистов
Захарова назвала отчет комиссии Нидерландов о вербовке журналистов признанием
Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Отчет правительственной комиссии Нидерландов о вербовке спецслужбами журналистов явно писался под впечатлением от дела журналиста Эвана Гершковича, и он является по сути задокументированным признанием такой практики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она поделилась отчетом правительственной комиссии по надзору за работой нидерландской разведки. Он показал, что командируемые за рубеж представители СМИ, а также находящиеся в стране иностранные корреспонденты, не раз попадали в разработку спецслужб. О каких странах идет речь - не уточняется, подчеркнула Захарова, при этом предположив, что интерес для Гааги и Вашингтона представляли РФ, Китай и ключевые государства Глобального Юга.
Захарова подчеркнула, что надзорный орган пожурил разведку только за то, что их подопечных слабо оберегали от рисков быть раскрытыми и привлеченными к ответственности.
"Составители доклада явно находились под впечатлением от истории взятого с поличным американца Гершковича, которого на Западе изо всех сил стараются представить "честным журналистом, пострадавшим за свой труд". Правда, не подумали, что задокументированное признание существования такой поставленной на поток практики свидетельствует как раз об обратном", - написала Захарова.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).