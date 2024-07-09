https://ria.ru/20240709/vengriya-1958615059.html

В ЕК объяснили отсутствие представителя на пресс-конференции в Венгрии

В ЕК объяснили отсутствие представителя на пресс-конференции в Венгрии - РИА Новости, 09.07.2024

В ЕК объяснили отсутствие представителя на пресс-конференции в Венгрии

В Еврокомиссии в беседе с РИА Новости назвали "технической ошибкой" неучастие своего представителя в пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:24

2024-07-09T20:24

2024-07-09T20:24

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. В Еврокомиссии в беседе с РИА Новости назвали "технической ошибкой" неучастие своего представителя в пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по конкурентоспособности, который проходил во вторник в Будапеште и на котором председательствовала Венгрия. Во вторник представитель Европейской комиссии, который традиционно всегда участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета Евросоюза, неожиданно для журналистов и организаторов не явилась на совместную пресс-конференцию в Будапеште с министром национальной экономики Венгрии Мартоном Надем. При этом ранее ее участие было анонсировано на сайте ЕК. Венгерский министр заявил представителям СМИ, что он не знает, почему не присутствует представитель ЕК. Ее стойка на подиуме в конференц-зале во время пресс-конференции пустовала. Трансляция пресс-конференции велась на сайте ЕК. "Генеральный директор по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству, малому и среднему бизнесу Керстин Йорна участвовала в заседании Совета. Однако участие Йорны в пресс-конференции предусмотрено не было, а анонс ее участия на сайте ЕК является технической ошибкой", - пояснил РИА Новости представитель Еврокомиссии. Ранее СМИ также сообщали, что в Будапешт на заседание Совета по конкурентоспособности стран ЕС прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза, остальные министры мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС якобы "бойкотировали", их страны были представлены чиновниками более низкого уровня. На более низком, чем обычно, уровне была представлена и Еврокомиссия – вместо профильного еврокомиссара в Будапешт прибыла чиновница генерального директората. Венгрия в июле и на ближайшие полгода стала временным председателем Совета ЕС. За самостоятельную политику и "немейнстримные" взгляды в ЕС Будапешт критикуют. Само председательство Венгрии неоднократно становилось предметом шантажа. Весь последний год из Брюсселя доносились требования лишить Будапешт законного председательства из-за далекой от мейнстрима позиции и за отказ поддержать некоторые инициативы ЕС, в том числе по помощи Украине и санкциям против России. В мае 2023 года Европарламент даже принял соответствующую резолюцию. В ответ венгерское правительство всегда заявляло, что, не обращая внимания на нападки, методично готовится к председательству, которое предусмотрено правилами ЕС, а все попытки помешать этому расценивает как акции политического давления со стороны либерального мейнстрима. Последним крупным скандалом стала поездка премьера Венгрии Виктора Орбана с мирной миссией в РФ и Китай. В Еврокомиссии заявили, что Орбан в поездках не представлял ЕС и что Будапешт не проинформировал их о визитах ни до, ни после поездок. Там также пригрозили, что отменят традиционную для ЕК осеннюю поездку еврокомиссаров на расширенное заседание в Будапешт как столицу страны-председателя Совета Евросоюза. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.

https://ria.ru/20240709/rossiya-1958593716.html

https://ria.ru/20240621/evrosoyuz-1954570343.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html

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