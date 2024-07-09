https://ria.ru/20240709/vengriya-1958548427.html

Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии

Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии - РИА Новости, 09.07.2024

Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии

Представитель Европейской комиссии, который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:29

2024-07-09T16:29

2024-07-09T16:29

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии, который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета Евросоюза, не явилась во вторник на совместную пресс-конференцию по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией в Будапеште. Трансляция пресс-конференции велась на сайте ЕК. В пресс-конференции неожиданно для всех принял участие только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь. Стойка представителя Еврокомиссии на подиуме осталась пустой. При этом ранее на сайте Еврокомиссии пресс-конференция была анонсирована с участием представителей как Венгрии, так и ЕК. На вопрос журналистов о том, почему они не видят на подиуме представителя Еврокомиссии, венгерский министр ответил: "не знаю". "Мы не знаем, почему она не присутствует, это ее решение, мы приглашаем всех, и наши двери открыты для всех", - сказал он. Ранее СМИ также сообщали, что в Будапешт на заседание Совета по конкуренции стран ЕС прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза, остальные министры мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС якобы "бойкотировали", их страны были представлены чиновниками более низкого уровня.

https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html

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в мире, венгрия, будапешт, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза