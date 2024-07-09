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Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии - РИА Новости, 09.07.2024
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16:29 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vengriya-1958548427.html
Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии
Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии - РИА Новости, 09.07.2024
Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии
Представитель Европейской комиссии, который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:29
2024-07-09T16:29
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии, который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета Евросоюза, не явилась во вторник на совместную пресс-конференцию по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией в Будапеште. Трансляция пресс-конференции велась на сайте ЕК. В пресс-конференции неожиданно для всех принял участие только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь. Стойка представителя Еврокомиссии на подиуме осталась пустой. При этом ранее на сайте Еврокомиссии пресс-конференция была анонсирована с участием представителей как Венгрии, так и ЕК. На вопрос журналистов о том, почему они не видят на подиуме представителя Еврокомиссии, венгерский министр ответил: "не знаю". "Мы не знаем, почему она не присутствует, это ее решение, мы приглашаем всех, и наши двери открыты для всех", - сказал он. Ранее СМИ также сообщали, что в Будапешт на заседание Совета по конкуренции стран ЕС прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза, остальные министры мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС якобы "бойкотировали", их страны были представлены чиновниками более низкого уровня.
https://ria.ru/20240709/orban-1958536536.html
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в мире, венгрия, будапешт, еврокомиссия, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Венгрия, Будапешт, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Евросоюза
Представитель ЕК не явилась на пресс-конференцию с министром Венгрии

Представитель ЕК не явилась на совместную пресс-конференцию в Будапеште

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Представитель Европейской комиссии, который традиционно участвует во всех министерских заседаниях, организованных и проходящих в стране-председателе Совета Евросоюза, не явилась во вторник на совместную пресс-конференцию по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией в Будапеште.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте ЕК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Орбан не информировал Брюссель о своих визитах в Россию и КНР, заявили в ЕК
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В пресс-конференции неожиданно для всех принял участие только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь. Стойка представителя Еврокомиссии на подиуме осталась пустой. При этом ранее на сайте Еврокомиссии пресс-конференция была анонсирована с участием представителей как Венгрии, так и ЕК.
На вопрос журналистов о том, почему они не видят на подиуме представителя Еврокомиссии, венгерский министр ответил: "не знаю". "Мы не знаем, почему она не присутствует, это ее решение, мы приглашаем всех, и наши двери открыты для всех", - сказал он.
Ранее СМИ также сообщали, что в Будапешт на заседание Совета по конкуренции стран ЕС прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза, остальные министры мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС якобы "бойкотировали", их страны были представлены чиновниками более низкого уровня.
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