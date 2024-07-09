СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана
Euractiv: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне миссии мира Орбана
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В ЕС в среду по просьбе Польши обсудят роль председательства Венгрии в блоке на фоне визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира", пишет издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Ожидается, что на встрече в среду (10 июля) послы стран ЕС обсудят роль венгерского председательства в ЕС после конкретной просьбы Польши", - говорится в материале газеты.
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Газета Politico со ссылкой на дипломата из ЕС пишет, что страны обсуждают, "что именно сделать в среду". По словам собеседника издания, в блоке наблюдается "явное политическое неодобрение."
По данным Euractiv, после поездок Орбана в РФ и Китай, страны-члены ЕС будут на этой неделе "добиваться большей ясности" о результатах этой дипломатической деятельности. Некоторые страны ЕС, как отмечается, хотят изучить варианты того, как "обуздать" то, что они считают "деструктивным поведением" Будапешта.
По словам неназванного европейского дипломата, в ЕС растет озабоченность о "самоприписанной" роли Орбана в "миссии мира", "когда должно быть ясно, что он представляет только свою страну".
Ранее политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что старания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по содействию прекращению конфликта на Украине во время поездок в Киев и Москву направлены в том числе на то, чтобы сделку по урегулированию не заключили "за спиной" европейцев.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.