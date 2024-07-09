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СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана - РИА Новости, 09.07.2024
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10:07 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/vengriya-1958423719.html
СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана
СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана
В ЕС в среду по просьбе Польши обсудят роль председательства Венгрии в блоке на фоне визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:07
2024-07-09T10:07
в мире
венгрия
москва
киев
виктор орбан
владимир путин
петер сийярто
евросоюз
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В ЕС в среду по просьбе Польши обсудят роль председательства Венгрии в блоке на фоне визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира", пишет издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. "Ожидается, что на встрече в среду (10 июля) послы стран ЕС обсудят роль венгерского председательства в ЕС после конкретной просьбы Польши", - говорится в материале газеты. Газета Politico со ссылкой на дипломата из ЕС пишет, что страны обсуждают, "что именно сделать в среду". По словам собеседника издания, в блоке наблюдается "явное политическое неодобрение." По данным Euractiv, после поездок Орбана в РФ и Китай, страны-члены ЕС будут на этой неделе "добиваться большей ясности" о результатах этой дипломатической деятельности. Некоторые страны ЕС, как отмечается, хотят изучить варианты того, как "обуздать" то, что они считают "деструктивным поведением" Будапешта. По словам неназванного европейского дипломата, в ЕС растет озабоченность о "самоприписанной" роли Орбана в "миссии мира", "когда должно быть ясно, что он представляет только свою страну". Ранее политический директор венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что старания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по содействию прекращению конфликта на Украине во время поездок в Киев и Москву направлены в том числе на то, чтобы сделку по урегулированию не заключили "за спиной" европейцев. В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html
https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html
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в мире, венгрия, москва, киев, виктор орбан, владимир путин, петер сийярто, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Киев, Виктор Орбан, Владимир Путин, Петер Сийярто, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
СМИ: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне действий Орбана

Euractiv: в ЕС обсудят роль председательства Венгрии на фоне миссии мира Орбана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В ЕС в среду по просьбе Польши обсудят роль председательства Венгрии в блоке на фоне визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин в рамках "миссии мира", пишет издание Euractiv со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
"Ожидается, что на встрече в среду (10 июля) послы стран ЕС обсудят роль венгерского председательства в ЕС после конкретной просьбы Польши", - говорится в материале газеты.
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Газета Politico со ссылкой на дипломата из ЕС пишет, что страны обсуждают, "что именно сделать в среду". По словам собеседника издания, в блоке наблюдается "явное политическое неодобрение."
По данным Euractiv, после поездок Орбана в РФ и Китай, страны-члены ЕС будут на этой неделе "добиваться большей ясности" о результатах этой дипломатической деятельности. Некоторые страны ЕС, как отмечается, хотят изучить варианты того, как "обуздать" то, что они считают "деструктивным поведением" Будапешта.
По словам неназванного европейского дипломата, в ЕС растет озабоченность о "самоприписанной" роли Орбана в "миссии мира", "когда должно быть ясно, что он представляет только свою страну".
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В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира". После Пекина Орбан сообщил, что отправился в Вашингтон.
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В миреВенгрияМоскваКиевВиктор ОрбанВладимир ПутинПетер СийяртоЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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