https://ria.ru/20240709/ukraina-1958628882.html
На Украине задержали мошенников, похищавших деньги погибших военных
На Украине задержали мошенников, похищавших деньги погибших военных - РИА Новости, 09.07.2024
На Украине задержали мошенников, похищавших деньги погибших военных
Служба безопасности Украины сообщила о задержании группы, которая похищала деньги со счетов погибших украинских военных. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:10
2024-07-09T22:10
2024-07-09T22:10
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании группы, которая похищала деньги со счетов погибших украинских военных. "СБУ и Нацполиция задержали в Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По информации спецслужбы, работник областного бюро судмедэкспертизы похищал карты и мобильные телефоны доставленных в морг погибших военных. "Через эти гаджеты злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на собственные счета. Таким образом фигуранты также оформляли онлайн-кредиты, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах. Мошенники пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов", - отметили в СБУ. В ведомстве уточнили, что таким образом подозреваемые присвоили почти полтора миллиона гривен (36,8 тысячи долларов). В состав группы входило пять человек. Против них возбуждено уголовное дело по статьям "мошенничество", "несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем", "подделка документов". Им грозит до восьми лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240703/moshenniki-1956990689.html
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в мире, технологии, украина, днепр (город), днепропетровск, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Днепр (город), Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали мошенников, похищавших деньги погибших военных
На Украине задержали мошенников, похищавших деньги со счетов погибших военных