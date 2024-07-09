https://ria.ru/20240709/ukraina-1958494647.html
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков
Москва видит, что все больше мировых государственных деятелей говорят о диалоге по Украине, можно во многом не соглашаться, но именно диалог дает возможность... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:15
2024-07-09T14:15
2024-07-09T14:24
украина
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва видит, что все больше мировых государственных деятелей говорят о диалоге по Украине, можно во многом не соглашаться, но именно диалог дает возможность находить развязки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что все больше и больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. Можно в чем-то не соглашаться, можно не соглашаться во многом. Но если есть диалог, есть возможность находить развязки", - заявил Песков изданию Life.
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украина, москва, россия, дмитрий песков
Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков
В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков
Песков: Москва видит, что мировые лидеры все чаще говорят о диалоге по Украине