https://ria.ru/20240709/ukraina-1958494647.html

В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков

В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2024

В мире все чаще говорят о диалоге по Украине, заявил Песков

Москва видит, что все больше мировых государственных деятелей говорят о диалоге по Украине, можно во многом не соглашаться, но именно диалог дает возможность... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:15

2024-07-09T14:15

2024-07-09T14:24

украина

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Москва видит, что все больше мировых государственных деятелей говорят о диалоге по Украине, можно во многом не соглашаться, но именно диалог дает возможность находить развязки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим, что все больше и больше государственных деятелей действительно говорят о диалоге. Можно в чем-то не соглашаться, можно не соглашаться во многом. Но если есть диалог, есть возможность находить развязки", - заявил Песков изданию Life.

https://ria.ru/20240709/putin-1958491860.html

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украина, москва, россия, дмитрий песков