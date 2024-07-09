https://ria.ru/20240709/ukraina-1958416071.html

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией - РИА Новости, 09.07.2024

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:11

2024-07-09T09:11

2024-07-09T09:11

космос - риа наука

украина

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в Telegram-канале.Отмечается, что финская компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников. "Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении. Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, Киев надеется, что сотрудничество позволит "значительно улучшить разведывательную деятельность" ВСУ.

https://ria.ru/20240617/dolg-1953390858.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, украина, киев, вооруженные силы украины