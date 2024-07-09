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Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией - РИА Новости, 09.07.2024
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09:11 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ukraina-1958416071.html
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией - РИА Новости, 09.07.2024
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:11
2024-07-09T09:11
космос - риа наука
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в Telegram-канале.Отмечается, что финская компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников. "Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении. Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, Киев надеется, что сотрудничество позволит "значительно улучшить разведывательную деятельность" ВСУ.
https://ria.ru/20240617/dolg-1953390858.html
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космос - риа наука, украина, киев, вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией

Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEE

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в Telegram-канале.
Отмечается, что финская компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников.
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"Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.
Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, Киев надеется, что сотрудничество позволит "значительно улучшить разведывательную деятельность" ВСУ.
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