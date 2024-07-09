https://ria.ru/20240709/ukraina-1958416071.html
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией - РИА Новости, 09.07.2024
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:11
2024-07-09T09:11
2024-07-09T09:11
космос - риа наука
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, сообщило во вторник минобороны страны в Telegram-канале.Отмечается, что финская компания производит микроспутники и владеет одной из крупнейших в мире группировок радарных спутников. "Минобороны Украины подписало меморандум с ICEYE для углубления сотрудничества в сфере космической разведки. Соглашение направлено на укрепление взаимодействия в сфере дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении. Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, Киев надеется, что сотрудничество позволит "значительно улучшить разведывательную деятельность" ВСУ.
https://ria.ru/20240617/dolg-1953390858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, украина, киев, вооруженные силы украины
Космос - РИА Наука, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией
Украина подписала соглашение о космической разведке с финской компанией ICEE