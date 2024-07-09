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Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину - РИА Новости, 09.07.2024
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11:35 09.07.2024 (обновлено: 11:38 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ubiystvo-1958449930.html
Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину
Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину - РИА Новости, 09.07.2024
Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину
Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину, сообщил, что планировал убийство с 2019 года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:35
2024-07-09T11:38
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину, сообщил, что планировал убийство с 2019 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы. В понедельник сообщалось, что обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы заявил, что пошел на это из личной неприязни, следствие требует его ареста."В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить убийство своего знакомого на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину

Обвиняемый в убийстве мужчины в Москве планировал преступление с 2019 года

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто убийства мужчины на западе Москвы
Место убийства мужчины на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место убийства мужчины на западе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину, сообщил, что планировал убийство с 2019 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы. В понедельник сообщалось, что обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы заявил, что пошел на это из личной неприязни, следствие требует его ареста.
"В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить убийство своего знакомого на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.
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