https://ria.ru/20240709/ubiystvo-1958449930.html

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину - РИА Новости, 09.07.2024

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину, сообщил, что планировал убийство с 2019 года, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:35

2024-07-09T11:35

2024-07-09T11:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950966289_171:0:1280:624_1920x0_80_0_0_b88f8c9a301cef919a9a9e98c433d6ce.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы частично признал вину, сообщил, что планировал убийство с 2019 года, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы. В понедельник сообщалось, что обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы заявил, что пошел на это из личной неприязни, следствие требует его ареста."В ходе допроса обвиняемый частично признал вину и сообщил следствию, что с 2019 года планировал совершить убийство своего знакомого на почве личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/primore-1958433687.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)