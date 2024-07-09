https://ria.ru/20240709/ubiystvo-1958418743.html

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы рассказал о своих мотивах

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы рассказал о своих мотивах - РИА Новости, 09.07.2024

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы рассказал о своих мотивах

Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы заявил, что пошел на это из личной неприязни, следствие требует его ареста, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:29

2024-07-09T09:29

2024-07-09T09:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины на западе Москвы заявил, что пошел на это из личной неприязни, следствие требует его ареста, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Впоследствии источник РИА Новости сообщал, что предполагаемый убийца вышел из комы.Как отметили в прокуратуре, мужчине предъявлено обвинение по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. "Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему", - говорится в сообщении.По данным следствия, 6 июня на улице Алексея Свиридова злоумышленник выстрелил несколько раз в пострадавшего, ранив его пять раз, а затем попытался скрыться, оказав при задержании активное сопротивление."В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240705/krasnodar-1957647414.html

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москва

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Обвиняемый в убийстве на западе Москвы преследует жертву. Кадры Прокуратуры Обвиняемый в убийстве на западе Москвы, которое произошло в начале июня, рассказал, что решился на такой шаг по причине личной неприязни. Столичная прокуратура публикует видео момента, когда убийца преследовал свою жертву. 2024-07-09T09:29 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва