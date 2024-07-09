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Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки - РИА Новости, 09.07.2024
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12:37 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/tsakhal-1958466413.html
Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки
Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки - РИА Новости, 09.07.2024
Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и изъяла множество оружия на территории города Газа, сообщает... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:37
2024-07-09T12:37
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
исламский джихад
ак-47
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и изъяла множество оружия на территории города Газа, сообщает пресс-служба армии во вторник. В понедельник перед началом очередной операции израильские военные призвали жителей нескольких районов города Газа эвакуироваться в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава. "Военнослужащие ЦАХАЛ продолжают контртеррористическую операцию в городе Газа, получив разведданные о наличии в этом районе инфраструктуры ХАМАС и "Исламского джихада". Армия ликвидировала десятки террористов и обнаружила в районе множество оружия", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ продолжают вести боевые действия против ХАМАС в районах Шуджаийя на севере анклава, в Рафахе на юге и в центральных районах сектора Газа. На севере анклава в районе Шуджаийя армия уничтожила нескольких бойцов ХАМАС и обнаружила оружие, среди которого были снайперское снаряжение, РПГ, гранаты и автоматы АК-47. Также была уничтожена инфраструктура и туннели ХАМАС. В районе Рафаха на юге сектора Газа войска ЦАХАЛ при поддержке ВВС Израиля ликвидировали десятки бойцов палестинского движения в ходе ближних боев и авиаударов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240708/khamas-1958359724.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, исламский джихад, ак-47, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Исламский джихад, АК-47, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и изъяла множество оружия на территории города Газа, сообщает пресс-служба армии во вторник.
В понедельник перед началом очередной операции израильские военные призвали жителей нескольких районов города Газа эвакуироваться в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава.
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"Военнослужащие ЦАХАЛ продолжают контртеррористическую операцию в городе Газа, получив разведданные о наличии в этом районе инфраструктуры ХАМАС и "Исламского джихада". Армия ликвидировала десятки террористов и обнаружила в районе множество оружия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ продолжают вести боевые действия против ХАМАС в районах Шуджаийя на севере анклава, в Рафахе на юге и в центральных районах сектора Газа.
На севере анклава в районе Шуджаийя армия уничтожила нескольких бойцов ХАМАС и обнаружила оружие, среди которого были снайперское снаряжение, РПГ, гранаты и автоматы АК-47. Также была уничтожена инфраструктура и туннели ХАМАС.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСИсламский джихадАК-47Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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