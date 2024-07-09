https://ria.ru/20240709/tsakhal-1958466413.html

Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки

Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки - РИА Новости, 09.07.2024

Армия Израиля сообщила о ликвидации десятков бойцов ХАМАС за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и изъяла множество оружия на территории города Газа, сообщает... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:37

2024-07-09T12:37

2024-07-09T12:37

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

исламский джихад

ак-47

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и изъяла множество оружия на территории города Газа, сообщает пресс-служба армии во вторник. В понедельник перед началом очередной операции израильские военные призвали жителей нескольких районов города Газа эвакуироваться в гуманитарную зону в районе Деир-эль-Балах в центре палестинского анклава. "Военнослужащие ЦАХАЛ продолжают контртеррористическую операцию в городе Газа, получив разведданные о наличии в этом районе инфраструктуры ХАМАС и "Исламского джихада". Армия ликвидировала десятки террористов и обнаружила в районе множество оружия", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ продолжают вести боевые действия против ХАМАС в районах Шуджаийя на севере анклава, в Рафахе на юге и в центральных районах сектора Газа. На севере анклава в районе Шуджаийя армия уничтожила нескольких бойцов ХАМАС и обнаружила оружие, среди которого были снайперское снаряжение, РПГ, гранаты и автоматы АК-47. Также была уничтожена инфраструктура и туннели ХАМАС. В районе Рафаха на юге сектора Газа войска ЦАХАЛ при поддержке ВВС Израиля ликвидировали десятки бойцов палестинского движения в ходе ближних боев и авиаударов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240708/khamas-1958359724.html

https://ria.ru/20240709/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240708/khusity-1958387102.html

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, исламский джихад, ак-47, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году