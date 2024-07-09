https://ria.ru/20240709/trevoga-1958583112.html

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024

В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:07

2024-07-09T18:07

2024-07-09T18:29

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях в 17.58. При этом в Харьковской области тревога звучит более девяти часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, киевская область