https://ria.ru/20240709/trevoga-1958583112.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:07
2024-07-09T18:07
2024-07-09T18:29
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях в 17.58. При этом в Харьковской области тревога звучит более девяти часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской, Винницкой и еще 7 украинских областях объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях в 17.58. При этом в Харьковской области тревога звучит более девяти часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.