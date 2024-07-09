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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024
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15:52 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/trevoga-1958533947.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.07.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:52
2024-07-09T15:52
в мире
россия
одесская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 15.33. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937762684.html
россия
одесская область
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в мире, россия, одесская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Одесская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 15.33.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреРоссияОдесская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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