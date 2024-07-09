Россия и Индия будут повышать долю промышленной продукции в товарообороте
Россия и Индия будут наращивать встречные торговые потоки промышленной продукции
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Москве
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут наращивать встречные торговые потоки промышленной продукции, повышать ее долю в товарообороте.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
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"Отмечая большое значение промышленного сотрудничества для развития отношений, стороны подтвердили взаимное стремление к укреплению производственной кооперации в области транспортного машиностроения, металлургии, химической промышленности и в других отраслях, представляющих взаимный интерес. Стороны выразили намерение создавать благоприятные условия для реализации перспективных совместных проектов в приоритетных сферах. Стороны подчеркнули важность наращивания встречных торговых потоков промышленной продукции, а также повышения ее доли в двустороннем товарообороте", - говорится в заявлении.
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