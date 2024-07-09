https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958583564.html

Россия и Индия будут повышать долю промышленной продукции в товарообороте

Россия и Индия будут повышать долю промышленной продукции в товарообороте - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Индия будут повышать долю промышленной продукции в товарообороте

Россия и Индия будут наращивать встречные торговые потоки промышленной продукции, повышать ее долю в товарообороте. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:09

2024-07-09T18:09

2024-07-09T18:27

россия

экономика

индия

роман путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия и Индия будут наращивать встречные торговые потоки промышленной продукции, повышать ее долю в товарообороте.Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля."Отмечая большое значение промышленного сотрудничества для развития отношений, стороны подтвердили взаимное стремление к укреплению производственной кооперации в области транспортного машиностроения, металлургии, химической промышленности и в других отраслях, представляющих взаимный интерес. Стороны выразили намерение создавать благоприятные условия для реализации перспективных совместных проектов в приоритетных сферах. Стороны подчеркнули важность наращивания встречных торговых потоков промышленной продукции, а также повышения ее доли в двустороннем товарообороте", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, индия, роман путин, нарендра моди