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Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза - РИА Новости, 09.07.2024
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04:05 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958399299.html
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза - РИА Новости, 09.07.2024
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:05
2024-07-09T04:05
экономика
дальний восток
китай
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей", - сказал Трутнев на заседании.
https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916856614.html
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экономика, дальний восток, китай, россия, юрий трутнев
Экономика, Дальний Восток, Китай, Россия, Юрий Трутнев
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза

Трутнев: товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет удвоился

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВыгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева.
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20 декабря 2023, 07:01
"Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей", - сказал Трутнев на заседании.
 
ЭкономикаДальний ВостокКитайРоссияЮрий Трутнев
 
 
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