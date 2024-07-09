https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958399299.html

Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза

Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза - РИА Новости, 09.07.2024

Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза

Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:05

2024-07-09T04:05

2024-07-09T04:05

экономика

дальний восток

китай

россия

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей", - сказал Трутнев на заседании.

https://ria.ru/20231220/sotrudnichestvo-1916856614.html

дальний восток

китай

россия

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экономика, дальний восток, китай, россия, юрий трутнев