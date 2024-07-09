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Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза - РИА Новости, 09.07.2024
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:05
2024-07-09T04:05
2024-07-09T04:05
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Товарооборот Дальнего Востока и Китая за 10 лет удвоился, в 2023 году он достиг 2 триллионов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Во вторник во Владивостоке проходит 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и Трутнева. "Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей", - сказал Трутнев на заседании.
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экономика, дальний восток, китай, россия, юрий трутнев
Экономика, Дальний Восток, Китай, Россия, Юрий Трутнев
Товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет вырос в два раза
Трутнев: товарооборот Дальнего Востока и Китая за десять лет удвоился