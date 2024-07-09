https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958391491.html

Товарооборот России и Индии за десять лет вырос в 11 раз

Товарооборот России и Индии за десять лет вырос в 11 раз - РИА Новости, 09.07.2024

Товарооборот России и Индии за десять лет вырос в 11 раз

Товарооборот России и Индии вырос за последние десять лет в 11 раз – до 65 миллиардов долларов по итогам прошлого года, а за первые четыре месяца этого года он... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T01:04

2024-07-09T01:04

2024-07-09T02:29

экономика

россия

индия

нарендра моди

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Товарооборот России и Индии вырос за последние десять лет в 11 раз – до 65 миллиардов долларов по итогам прошлого года, а за первые четыре месяца этого года он достиг уже более трети от объема за 2023 год, следует из расчетов РИА Новости по данным индийского министерства торговли и промышленности. Так, в 2013 году товарооборот двух стран составлял лишь 6 миллиардов долларов, из которых 3,8 миллиарда приходилось на российский экспорт, а 2,2 миллиарда – на индийский. Через 10 лет, в 2023 году показатель вырос в 10,8 раза - до рекордных за все время 64,6 миллиарда долларов. Россия направила в Индию товаров на 60,6 миллиарда долларов, а Индия в Россию – на 4,1 миллиарда долларов. Главным образом объем товарооборота между двумя странами вырос на фоне роста экспорта российских энергоносителей: за десять лет их объем увеличился с 309 миллионов долларов до 53,4 миллиарда долларов. Одновременно увеличился экспорт российских удобрений – в 6,4 раза, до 2,5 миллиарда долларов. Также начались поставки растительных жиров и масел – по итогам 2023 года они составляли 1,25 миллиарда долларов. За первые четыре месяца текущего года торговля России и Индии составила 23,1 миллиарда долларов – это почти 36% от прошлогоднего уровня. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию проходит 8-9 июля. Во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры.

https://ria.ru/20240506/eksport-1943466559.html

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экономика, россия, индия, нарендра моди, санкции в отношении россии