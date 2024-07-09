https://ria.ru/20240709/tekhnologiya-1958395760.html

Эксперт спрогнозировал развитие технологии роя дронов в народном хозяйстве

Эксперт спрогнозировал развитие технологии роя дронов в народном хозяйстве - РИА Новости, 09.07.2024

Эксперт спрогнозировал развитие технологии роя дронов в народном хозяйстве

Технология роя дронов будет широко применяться в народном хозяйстве уже через пять лет, заявил РИА Новости коммерческий директор компании "Флай Дрон" Максим... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T02:44

2024-07-09T02:44

2024-07-09T02:44

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838553143_0:192:1920:1272_1920x0_80_0_0_449112d3b745b41fc7687c683fb60de7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июл - РИА Новости. Технология роя дронов будет широко применяться в народном хозяйстве уже через пять лет, заявил РИА Новости коммерческий директор компании "Флай Дрон" Максим Семенов. "Гражданские беспилотные технологии, связанные с применением роя дронов, будут широко применяться в народном хозяйстве уже через пять лет", - сказал он в кулуарах проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024". По словам Семенова, если сейчас роевые технологии используются в основном при проведении шоу дронов, то в дальнейшем спектр их применения будет расширяться. "В контексте мирного использования роя беспилотников в первую очередь речь идет о мониторинге таких объектов, как нефте- и газопроводы, линии электропередач, железные дороги. Ведь чтобы выявить утечку или проверить состояние, скажем, трубы, порой необходимо получить не только "плоскую" картинку сверху, но и объемное изображение участка, где проходит трубопровод", - считает эксперт. Он добавил, что использование роя дронов для решения указанных задач по мере развития данной технологии и внедрения в процессы управления ими искусственного интеллекта будет экономически эффективно, поскольку за счет ускорения проведения среднестатистической миссии, экономии времени и потраченных ресурсов, соответственно, снизится и ее себестоимость. По мнению эксперта, достижение баланса стоимостей использования роя беспилотников и наиболее востребованных миссий произойдет на горизонте пяти лет. После этого роевые беспилотные работы станут массовым явлением. При этом развитие роевых беспилотных технологий не всегда может использоваться во благо, продолжил Семенов. Для злоумышленников они тоже привлекательны, так как открывают больше возможностей наносить ущерб. Соответственно, уже сейчас надо начинать продумывать комплексные способы защиты критической инфраструктуры от групповых атак БПЛА. "Для объектов народного хозяйства нужно разрабатывать и выстраивать синергетическую многоуровневую защиту, в которой будут объединены физические и электронные средства", - заключил он.

https://ria.ru/20240708/dronyilyudi-1955517744.html

https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии