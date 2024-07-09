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В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2024
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08:26 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/tatarstan-1958411034.html
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2024
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, в результате погибли водитель и девятилетняя девочка, еще три человека, в том числе двое детей,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:26
2024-07-09T08:26
происшествия
авто
республика татарстан (татарстан)
kia rio
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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, в результате погибли водитель и девятилетняя девочка, еще три человека, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным, сегодня ночью около 00.39 на 1138-м километре трассы М7 Москва-Уфа на территории Актанышского района Республики Татарстан столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой тягач МAN", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в результате аварии девятилетняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель Kia Rio скончался в карете скорой помощи. Трое пассажиров легковушки, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в больницу. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958247276.html
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происшествия, авто, республика татарстан (татарстан), kia rio
Происшествия, Авто, Республика Татарстан (Татарстан), Kia Rio
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, погибли два человека

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и девятилетняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, в результате погибли водитель и девятилетняя девочка, еще три человека, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, сегодня ночью около 00.39 на 1138-м километре трассы М7 Москва-Уфа на территории Актанышского района Республики Татарстан столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой тягач МAN", - говорится в сообщении.
Место ДТП на Смоленском бульваре в Москве. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На Смоленском бульваре в Москве произошло массовое ДТП
8 июля, 15:12
По данным прокуратуры, в результате аварии девятилетняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте. Водитель Kia Rio скончался в карете скорой помощи.
Трое пассажиров легковушки, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в больницу.
Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в прокуратуре.
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ПроисшествияАвтоРеспублика Татарстан (Татарстан)Kia Rio
 
 
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