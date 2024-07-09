https://ria.ru/20240709/svyazi-1958584509.html
Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации
Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации - РИА Новости, 09.07.2024
Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации
Российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации, говорится в совместном заявлении по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:12
2024-07-09T18:12
2024-07-09T18:12
россия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации, говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", опубликованном на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули, что российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации. Стороны прилагают усилия по созданию современного, сбалансированного, взаимовыгодного, устойчивого и долгосрочного партнерства. Развитие российско-индийских отношений по всему спектру направлений сотрудничества – общий внешнеполитический приоритет. Лидеры договорились приложить все усилия для полного раскрытия потенциала стратегического партнерства", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958583564.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2979_1920x0_80_0_0_59a3c3c5b4f398ab441ad096f8ea665e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия
Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации
Связи России и Индии остаются устойчивыми в нынешней геополитической ситуации