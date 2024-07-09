https://ria.ru/20240709/svyazi-1958584509.html

Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации

Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации - РИА Новости, 09.07.2024

Связи России и Индии остаются устойчивыми в геополитической ситуации

Российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации, говорится в совместном заявлении по итогам XXII... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

2024-07-09T18:12

россия

индия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации, говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство", опубликованном на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули, что российско-индийские связи остаются устойчивыми в нынешней сложной и неопределенной геополитической ситуации. Стороны прилагают усилия по созданию современного, сбалансированного, взаимовыгодного, устойчивого и долгосрочного партнерства. Развитие российско-индийских отношений по всему спектру направлений сотрудничества – общий внешнеполитический приоритет. Лидеры договорились приложить все усилия для полного раскрытия потенциала стратегического партнерства", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240709/tovarooborot-1958583564.html

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2024

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россия, индия