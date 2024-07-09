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Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/svo-1958503952.html
Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах шест населённых пунктов в ДНР, потери противника... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:34
2024-07-09T14:34
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах шест населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 770 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 214-го отдельного батальона "Опфор". "ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Humvee производства США и 14 автомобилей", - добавили в Минобороны РФ. Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Braveheart и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Нона", гаубицы М119 производства США и L119 производства Великобритании. Также за сутки уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20240709/svo-1958487172.html
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сша, россия, великобритания, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Великобритания, Вооруженные силы Украины, В мире
Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ

МО: бойцы "Юга" нанесли поражение 7 бригадам и уничтожили до 770 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах шест населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 770 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Вчера, 13:50
Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 214-го отдельного батальона "Опфор".
"ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Humvee производства США и 14 автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
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Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Braveheart и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Нона", гаубицы М119 производства США и L119 производства Великобритании.
Также за сутки уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.
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