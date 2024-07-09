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Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 770 солдат ВСУ

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах шест населённых пунктов в ДНР, потери противника... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:34

2024-07-09T14:34

2024-07-09T14:34

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад в районах шест населённых пунктов в ДНР, потери противника составили до 770 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 214-го отдельного батальона "Опфор". "ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Humvee производства США и 14 автомобилей", - добавили в Минобороны РФ. Уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Braveheart и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Нона", гаубицы М119 производства США и L119 производства Великобритании. Также за сутки уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20240709/svo-1958487172.html

https://ria.ru/20240709/svo-1958486543.html

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