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Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе - РИА Новости, 09.07.2024
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12:10 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sud-1958457941.html
Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе
Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе - РИА Новости, 09.07.2024
Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе
Командир роты морпехов ВСУ Виктор Пятка заочно осужден на 25 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T12:10
2024-07-09T12:10
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Командир роты морпехов ВСУ Виктор Пятка заочно осужден на 25 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, либо применении запрещенных средств и методов ведения войны. "Доказательства, собранные СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения судом заочно приговора командиру десантно-штурмовой роты линейного батальона морской пехоты 36-го отдельного батальона ракетной артиллерии морской пехоты Вооруженных сил Украины (ОБрМП ВСУ) Виктору Пятке... Приговором суда Пятке заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды. Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе на улице Славянская у дома 54 украинский морпех по приказу Пятки выстрелил из снайперской винтовки американского производства в мужчину. Подчеркивается, что от полученных ран мирный житель скончался на месте. "При этом они действовали согласно преступному плану лиц, из числа высшего военного и политического руководства Украины, по насильственному удержанию власти на подконтрольной киевскому режиму территории Мариуполя Донецкой народной республики и сохранению боевых позиций от наступающих войск ДНР и Российской Федерации", - подчеркнули в СК. Отмечается, что уголовное дело против военнослужащего, исполнившего приказ Пятки, рассматривается в суде.
https://ria.ru/20240530/dnr-1949422998.html
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происшествия, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мариуполь, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе

Командир роты морпехов ВСУ Пятка заочно получил 25 лет за убийство в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Командир роты морпехов ВСУ Виктор Пятка заочно осужден на 25 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, либо применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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"Доказательства, собранные СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения судом заочно приговора командиру десантно-штурмовой роты линейного батальона морской пехоты 36-го отдельного батальона ракетной артиллерии морской пехоты Вооруженных сил Украины (ОБрМП ВСУ) Виктору Пятке... Приговором суда Пятке заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды.
Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе на улице Славянская у дома 54 украинский морпех по приказу Пятки выстрелил из снайперской винтовки американского производства в мужчину. Подчеркивается, что от полученных ран мирный житель скончался на месте.
"При этом они действовали согласно преступному плану лиц, из числа высшего военного и политического руководства Украины, по насильственному удержанию власти на подконтрольной киевскому режиму территории Мариуполя Донецкой народной республики и сохранению боевых позиций от наступающих войск ДНР и Российской Федерации", - подчеркнули в СК.
Отмечается, что уголовное дело против военнослужащего, исполнившего приказ Пятки, рассматривается в суде.
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