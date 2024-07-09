https://ria.ru/20240709/sud-1958457941.html

Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе

Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе - РИА Новости, 09.07.2024

Командир роты морпехов ВСУ получил заочный приговор за убийство в Мариуполе

Командир роты морпехов ВСУ Виктор Пятка заочно осужден на 25 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T12:10

2024-07-09T12:10

2024-07-09T12:10

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Командир роты морпехов ВСУ Виктор Пятка заочно осужден на 25 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал предположительно погибшего капитана вооруженных сил Украины Виктора Пятку по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, либо применении запрещенных средств и методов ведения войны. "Доказательства, собранные СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения судом заочно приговора командиру десантно-штурмовой роты линейного батальона морской пехоты 36-го отдельного батальона ракетной артиллерии морской пехоты Вооруженных сил Украины (ОБрМП ВСУ) Виктору Пятке... Приговором суда Пятке заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды. Установлено, что в марте 2022 года в Мариуполе на улице Славянская у дома 54 украинский морпех по приказу Пятки выстрелил из снайперской винтовки американского производства в мужчину. Подчеркивается, что от полученных ран мирный житель скончался на месте. "При этом они действовали согласно преступному плану лиц, из числа высшего военного и политического руководства Украины, по насильственному удержанию власти на подконтрольной киевскому режиму территории Мариуполя Донецкой народной республики и сохранению боевых позиций от наступающих войск ДНР и Российской Федерации", - подчеркнули в СК. Отмечается, что уголовное дело против военнослужащего, исполнившего приказ Пятки, рассматривается в суде.

https://ria.ru/20240530/dnr-1949422998.html

https://ria.ru/20231012/prigovor-1902325213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мариуполь, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)