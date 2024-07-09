https://ria.ru/20240709/su-25-1958402182.html

Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ

Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024

Экипажи Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:11

2024-07-09T05:11

2024-07-09T05:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу на нанесение удара по замаскированному укрепленному району. Задачу выполнили парой. Наносили удар с кабрирования неуправляемыми авиационными ракетами. Цель поражена успешно. Задача выполнена на 100%", – приводит Минобороны слова летчика Су-25 Ивана. Кроме того, российское ведомство показало видеоролик, где летчик обходит самолет перед вылетом и забирается в него. Также демонстрируется взлет и полет на минимальной высоте. Выход ракет показан с нескольких ракурсов. Помимо этого, показано попадание ракет в цели, а также как самолет возвращается на аэродром после выполнения задания.

https://ria.ru/20240702/su-25-1956774249.html

https://ria.ru/20240519/shturmoviki-1946960873.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25