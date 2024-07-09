https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html
Строительство нового газопровода началось в Тверской области
Строительство нового газопровода началось в Тверской области - РИА Новости, 09.07.2024
Строительство нового газопровода началось в Тверской области
В Тверской области началось строительство газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:52
2024-07-09T16:52
2024-07-09T16:52
тверская область
игорь руденя
владимир васильев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Тверской области началось строительство газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина", сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии, посвященном сварке первого стыка газопровода в Ржевском округе, приняли участие глава региона Игорь Руденя, депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. "Прежде всего хотим выразить слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, по поручению и при поддержке которого реализуется этот масштабный проект по газификации и организации уже нового уровня экономики юго-запада тверского региона", - отметил Руденя, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что в Нелидовском, Оленинском, Бельском, Западнодвинском и Торопецком округах сегодня проживают около 72 тысяч человек. "Газификация даст совершенно новый импульс развитию и социальной сферы. Завтрашний день, рабочие места, укрепление демографии будут происходить на экономически устойчивой территории с хорошей перспективой", - подчеркнул Руденя. Строительство магистрального газопровода протяженностью более 150 километров позволит обеспечить бесперебойным газоснабжением все ранее негазифицированные территории юго-запада Тверской области, где работают порядка 50 промышленных и сельскохозяйственных предприятий и более 70 учреждений социальной сферы. Кроме того, новый газопровод-отвод создаст условия для газификации около 21,5 тысячи домовладений, свыше 50 котельных, а также для перспективного развития газовой инфраструктуры на юго-западе региона. Проект "разбит" на три этапа и включен в программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. В рамках его реализации также предусмотрено строительство трех газораспределительных станций (ГРС) – "Оленино", "Нелидово" и "Западная Двина", добавили в пресс-службе. Там напомнили, что за последние три года в Тверской области газ "пришел" в Жарковский, Краснохолмский, Молоковский округа. В этом году будут введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети в Максатихе. Также начнутся работы по газификации Весьегонска и поселка Сандово, в 2025 году – Удомельского и Лесного округов.
https://ria.ru/20240702/informatizatsiya-1956870355.html
https://ria.ru/20240627/podgotovka-1955919312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, владимир васильев
Тверская область, Игорь Руденя, Владимир Васильев
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Тверской области началось строительство газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В мероприятии, посвященном сварке первого стыка газопровода в Ржевском округе, приняли участие глава региона Игорь Руденя
, депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев
и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.
"Прежде всего хотим выразить слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, по поручению и при поддержке которого реализуется этот масштабный проект по газификации и организации уже нового уровня экономики юго-запада тверского региона", - отметил Руденя, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что в Нелидовском, Оленинском, Бельском, Западнодвинском и Торопецком округах сегодня проживают около 72 тысяч человек.
"Газификация даст совершенно новый импульс развитию и социальной сферы. Завтрашний день, рабочие места, укрепление демографии будут происходить на экономически устойчивой территории с хорошей перспективой", - подчеркнул Руденя.
Строительство магистрального газопровода протяженностью более 150 километров позволит обеспечить бесперебойным газоснабжением все ранее негазифицированные территории юго-запада Тверской области, где работают порядка 50 промышленных и сельскохозяйственных предприятий и более 70 учреждений социальной сферы.
Кроме того, новый газопровод-отвод создаст условия для газификации около 21,5 тысячи домовладений, свыше 50 котельных, а также для перспективного развития газовой инфраструктуры на юго-западе региона.
Проект "разбит" на три этапа и включен в программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. В рамках его реализации также предусмотрено строительство трех газораспределительных станций (ГРС) – "Оленино", "Нелидово" и "Западная Двина", добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что за последние три года в Тверской области газ "пришел" в Жарковский, Краснохолмский, Молоковский округа. В этом году будут введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети в Максатихе. Также начнутся работы по газификации Весьегонска и поселка Сандово, в 2025 году – Удомельского и Лесного округов.