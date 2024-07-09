https://ria.ru/20240709/stroitelstvo-1958558230.html

Строительство нового газопровода началось в Тверской области

Строительство нового газопровода началось в Тверской области - РИА Новости, 09.07.2024

Строительство нового газопровода началось в Тверской области

В Тверской области началось строительство газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:52

2024-07-09T16:52

2024-07-09T16:52

тверская область

игорь руденя

владимир васильев

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Тверской области началось строительство газопровода-отвода "Ржев – Оленино – Нелидово – Западная Двина", сообщает пресс-служба регионального правительства. В мероприятии, посвященном сварке первого стыка газопровода в Ржевском округе, приняли участие глава региона Игорь Руденя, депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. "Прежде всего хотим выразить слова благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, по поручению и при поддержке которого реализуется этот масштабный проект по газификации и организации уже нового уровня экономики юго-запада тверского региона", - отметил Руденя, слова которого приводятся в сообщении. Он пояснил, что в Нелидовском, Оленинском, Бельском, Западнодвинском и Торопецком округах сегодня проживают около 72 тысяч человек. "Газификация даст совершенно новый импульс развитию и социальной сферы. Завтрашний день, рабочие места, укрепление демографии будут происходить на экономически устойчивой территории с хорошей перспективой", - подчеркнул Руденя. Строительство магистрального газопровода протяженностью более 150 километров позволит обеспечить бесперебойным газоснабжением все ранее негазифицированные территории юго-запада Тверской области, где работают порядка 50 промышленных и сельскохозяйственных предприятий и более 70 учреждений социальной сферы. Кроме того, новый газопровод-отвод создаст условия для газификации около 21,5 тысячи домовладений, свыше 50 котельных, а также для перспективного развития газовой инфраструктуры на юго-западе региона. Проект "разбит" на три этапа и включен в программу развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. В рамках его реализации также предусмотрено строительство трех газораспределительных станций (ГРС) – "Оленино", "Нелидово" и "Западная Двина", добавили в пресс-службе. Там напомнили, что за последние три года в Тверской области газ "пришел" в Жарковский, Краснохолмский, Молоковский округа. В этом году будут введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети в Максатихе. Также начнутся работы по газификации Весьегонска и поселка Сандово, в 2025 году – Удомельского и Лесного округов.

https://ria.ru/20240702/informatizatsiya-1956870355.html

https://ria.ru/20240627/podgotovka-1955919312.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, владимир васильев