https://ria.ru/20240709/ssha-1958546557.html

В США понимают, что Украина не вернет потерянные территории, пишет NYT

В США понимают, что Украина не вернет потерянные территории, пишет NYT - РИА Новости, 09.07.2024

В США понимают, что Украина не вернет потерянные территории, пишет NYT

Американские чиновники считают, что для Украины практически невозможно вернуть все утраченные территории, пишет издание New York Times. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:25

2024-07-09T16:25

2024-07-09T16:26

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Американские чиновники считают, что для Украины практически невозможно вернуть все утраченные территории, пишет издание New York Times. "Американские чиновники непублично говорят, что для Украины практически невозможно отвоевать все её территории", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным издания, хотя НАТО пока не готов пригласить Украину вступить в альянс, чиновники в США считают, что Украина всё ещё может настаивать на большей европейской интеграции, но в том случае, если она улучшит свои результаты на поле боя. Некоторые официальные лица на Западе также полагают, что для Украины "сближение с НАТО и Европой" будет уже победой. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941750620.html

https://ria.ru/20240709/antonov-1958397365.html

https://ria.ru/20240423/tsel-1941668219.html

https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811571.html

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украина

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, нато, оон