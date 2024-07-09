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США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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15:48 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ssha-1958532875.html
США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ
США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ
Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей, а отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:48
2024-07-09T15:48
россия
индия
сша
нарендра моди
владимир путин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей, а отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи Москвы и Пекина, передает агентство Блумберг. "Вашингтону становится все сложнее изолировать Владимира Путина ... Отношения Индии с Россией - это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем – ред.) для Вашингтона", - говорится в сообщении агентства. Американские дипломаты проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для США и их союзников, пишет Блумберг. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.
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россия, индия, сша, нарендра моди, владимир путин
Россия, Индия, США, Нарендра Моди, Владимир Путин
США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ

Блумберг: США становится сложнее изолировать Россию после визита Моди в Москву

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей, а отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи Москвы и Пекина, передает агентство Блумберг.
«
"Вашингтону становится все сложнее изолировать Владимира Путина ... Отношения Индии с Россией - это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем – ред.) для Вашингтона", - говорится в сообщении агентства.
Американские дипломаты проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для США и их союзников, пишет Блумберг.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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РоссияИндияСШАНарендра МодиВладимир Путин
 
 
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