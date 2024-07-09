https://ria.ru/20240709/ssha-1958532875.html

США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ

США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ

Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей, а отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:48

2024-07-09T15:48

2024-07-09T15:48

россия

индия

сша

нарендра моди

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей, а отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи Москвы и Пекина, передает агентство Блумберг. "Вашингтону становится все сложнее изолировать Владимира Путина ... Отношения Индии с Россией - это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем – ред.) для Вашингтона", - говорится в сообщении агентства. Американские дипломаты проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для США и их союзников, пишет Блумберг. Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.

https://ria.ru/20240709/indiya-1958393629.html

россия

индия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, сша, нарендра моди, владимир путин