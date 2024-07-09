США становится все сложнее изолировать Россию, пишут СМИ
Блумберг: США становится сложнее изолировать Россию после визита Моди в Москву
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Попытки изолировать Россию становятся для США все более сложной задачей, а отношения России с Индией на фоне визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в РФ – даже более горькая пилюля для Вашингтона, чем связи Москвы и Пекина, передает агентство Блумберг.
«
"Вашингтону становится все сложнее изолировать Владимира Путина ... Отношения Индии с Россией - это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем – ред.) для Вашингтона", - говорится в сообщении агентства.
Американские дипломаты проделали большую работу по превращению Индии в свою опору в вопросе противодействия Китаю, а визит Моди в Москву оказался крайне раздражающим для США и их союзников, пишет Блумберг.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.