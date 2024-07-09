https://ria.ru/20240709/ssha-1958403127.html

США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой

США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой - РИА Новости, 09.07.2024

США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой

Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, выпустили доклад,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T05:46

2024-07-09T05:46

2024-07-09T05:46

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, выпустили доклад, в котором обвинили министерство государственной безопасности КНР в том, что оно руководит кибератаками на правительственные организации и частный сектор. В докладе, опубликованном в понедельник на сайте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, утверждается, что кибератаки осуществляются группой хакеров, известной как Advanced Persistent Threat 40 (APT 40). "APT40 неоднократно атаковала австралийские сети, а также сети правительств и частного сектора в регионе, и угроза, которую она представляет для наших сетей, сохраняется", - говорится в докладе. Согласно докладу, хакерская группа проводит разведку, позволяющую выявлять уязвимые, вышедшие из строя или больше не обслуживаемые устройства в представляющих интерес сетях и быстро устанавливать на них эксплойты (хакерские программы). Отмечается, что APT40 продолжает успешно эксплуатировать уязвимости, начиная с 2017 года. "Эта группа проводит вредоносные кибероперации для министерства государственной безопасности КНР", - говорится в докладе далее. По данным Австралийского центра кибербезопасности Австралийского управления связи, в апреле 2022 года группе удалось перехватить несколько сотен уникальных пар имен пользователей и паролей на взломанном оборудовании, а также ряд кодов мультифакторной аутентификации, имеющих отношение к сеансам удаленного доступа.

https://ria.ru/20240328/kiberataki-1936287271.html

https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html

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