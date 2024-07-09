Рейтинг@Mail.ru
США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/ssha-1958403127.html
США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой
США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой - РИА Новости, 09.07.2024
США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой
Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, выпустили доклад,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T05:46
2024-07-09T05:46
в мире
сша
австралия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, выпустили доклад, в котором обвинили министерство государственной безопасности КНР в том, что оно руководит кибератаками на правительственные организации и частный сектор. В докладе, опубликованном в понедельник на сайте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, утверждается, что кибератаки осуществляются группой хакеров, известной как Advanced Persistent Threat 40 (APT 40). "APT40 неоднократно атаковала австралийские сети, а также сети правительств и частного сектора в регионе, и угроза, которую она представляет для наших сетей, сохраняется", - говорится в докладе. Согласно докладу, хакерская группа проводит разведку, позволяющую выявлять уязвимые, вышедшие из строя или больше не обслуживаемые устройства в представляющих интерес сетях и быстро устанавливать на них эксплойты (хакерские программы). Отмечается, что APT40 продолжает успешно эксплуатировать уязвимости, начиная с 2017 года. "Эта группа проводит вредоносные кибероперации для министерства государственной безопасности КНР", - говорится в докладе далее. По данным Австралийского центра кибербезопасности Австралийского управления связи, в апреле 2022 года группе удалось перехватить несколько сотен уникальных пар имен пользователей и паролей на взломанном оборудовании, а также ряд кодов мультифакторной аутентификации, имеющих отношение к сеансам удаленного доступа.
https://ria.ru/20240328/kiberataki-1936287271.html
https://ria.ru/20240708/kiberataka-1958172069.html
сша
австралия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, австралия, великобритания
В мире, США, Австралия, Великобритания
США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой

США и ряд союзных им стран обвинили КНР в управлении хакерской группировкой

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, выпустили доклад, в котором обвинили министерство государственной безопасности КНР в том, что оно руководит кибератаками на правительственные организации и частный сектор.
В докладе, опубликованном в понедельник на сайте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США, утверждается, что кибератаки осуществляются группой хакеров, известной как Advanced Persistent Threat 40 (APT 40).
Девушки на улице в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Китай отверг обвинения Канады в причастности к кибератакам
28 марта, 02:24
"APT40 неоднократно атаковала австралийские сети, а также сети правительств и частного сектора в регионе, и угроза, которую она представляет для наших сетей, сохраняется", - говорится в докладе.
Согласно докладу, хакерская группа проводит разведку, позволяющую выявлять уязвимые, вышедшие из строя или больше не обслуживаемые устройства в представляющих интерес сетях и быстро устанавливать на них эксплойты (хакерские программы). Отмечается, что APT40 продолжает успешно эксплуатировать уязвимости, начиная с 2017 года.
"Эта группа проводит вредоносные кибероперации для министерства государственной безопасности КНР", - говорится в докладе далее.
По данным Австралийского центра кибербезопасности Австралийского управления связи, в апреле 2022 года группе удалось перехватить несколько сотен уникальных пар имен пользователей и паролей на взломанном оборудовании, а также ряд кодов мультифакторной аутентификации, имеющих отношение к сеансам удаленного доступа.
Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Лаборатория Касперского" обнаружила новую целевую кибератаку
Вчера, 11:04
 
В миреСШААвстралияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала