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США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши - РИА Новости, 09.07.2024
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00:23 09.07.2024 (обновлено: 02:27 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ssha-1958388972.html
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши - РИА Новости, 09.07.2024
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:23
2024-07-09T02:27
сша
польша
государственный департамент сша
в мире
нато
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп."США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - говорится в сообщении ведомства.Госдеп отмечает, что это решение укрепит НАТО, а Польша предпринимает шаги по модернизации своей военной программы, включая закупку у США истребителей F-35, систем ПВО Patriot и танков Abrams.
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сша, польша, государственный департамент сша, в мире, нато, f-35
США, Польша, Государственный департамент США, В мире, НАТО, F-35
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши

США одобрили передачу Польше $2 миллиардов в виде займа на военные нужды

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп.
"США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - говорится в сообщении ведомства.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Польша получила от США кредит на закупку вооружения ПРО и ПВО
1 июля, 23:08
Госдеп отмечает, что это решение укрепит НАТО, а Польша предпринимает шаги по модернизации своей военной программы, включая закупку у США истребителей F-35, систем ПВО Patriot и танков Abrams.
 
СШАПольшаГосударственный департамент СШАВ миреНАТОF-35
 
 
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