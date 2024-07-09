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США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши

США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши - РИА Новости, 09.07.2024

США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши

США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T00:23

2024-07-09T00:23

2024-07-09T02:27

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польша

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп."США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - говорится в сообщении ведомства.Госдеп отмечает, что это решение укрепит НАТО, а Польша предпринимает шаги по модернизации своей военной программы, включая закупку у США истребителей F-35, систем ПВО Patriot и танков Abrams.

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сша

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сша, польша, государственный департамент сша, в мире, нато, f-35