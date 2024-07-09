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США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши - РИА Новости, 09.07.2024
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:23
2024-07-09T00:23
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. США одобрили передачу Польше 2 миллиардов долларов в виде займа на военные нужды, сообщает госдеп."США объявляют о достижении соглашения с Польшей о втором займе в размере 2 миллиардов долларов на военные нужды", - говорится в сообщении ведомства.Госдеп отмечает, что это решение укрепит НАТО, а Польша предпринимает шаги по модернизации своей военной программы, включая закупку у США истребителей F-35, систем ПВО Patriot и танков Abrams.
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сша, польша, государственный департамент сша, в мире, нато, f-35
США, Польша, Государственный департамент США, В мире, НАТО, F-35
США одобрили заем на два миллиарда долларов на военные нужды Польши
США одобрили передачу Польше $2 миллиардов в виде займа на военные нужды