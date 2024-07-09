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Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов - РИА Новости, 09.07.2024
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Хорошие новости
 
16:13 09.07.2024 (обновлено: 18:10 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/spasateli-1958542256.html
Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов
Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов - РИА Новости, 09.07.2024
Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов
В Батайске спасатели вынесли из горящего дома шиншиллу, хомяка и трех котов, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:13
2024-07-09T18:10
хорошие новости
происшествия
батайск
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Батайске спасатели вынесли из горящего дома шиншиллу, хомяка и трех котов, сообщило МЧС в Telegram-канале. "МЧС России на пожаре в Ростовской области спасены домашние питомцы. В Батайске огнеборцы МЧС России вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам", — указали в ведомстве.Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11, в Батайске загорелась сегодня днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Отмечалось, что пожарные эвакуировали людей и животных.
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батайск
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Спасение животных из горящего жилого дома в Батайске
Из горящего в Батайске жилого дома спасли хомяка, шиншиллу и трех котов, сообщило МЧС и показало видео.
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происшествия, батайск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хорошие новости
Хорошие новости, Происшествия, Батайск, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов

В Батайске из пожара спасли и передали хозяевам шиншиллу, хомяка и 3 котов

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Батайске спасатели вынесли из горящего дома шиншиллу, хомяка и трех котов, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«
"МЧС России на пожаре в Ростовской области спасены домашние питомцы. В Батайске огнеборцы МЧС России вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам", — указали в ведомстве.
Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11, в Батайске загорелась сегодня днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Отмечалось, что пожарные эвакуировали людей и животных.
Спасательная служба Севастополя спасла в это воскресенье корову Ромашку - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Севастополе спасли провалившуюся в колодец корову Ромашку
7 июля, 22:24
 
Хорошие новостиПроисшествияБатайскРоссияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хорошие новости
 
 
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