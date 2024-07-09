https://ria.ru/20240709/spasateli-1958542256.html

Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов

Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов - РИА Новости, 09.07.2024

Спасатели вынесли из горящего дома в Батайске шиншиллу, хомяка и трех котов

В Батайске спасатели вынесли из горящего дома шиншиллу, хомяка и трех котов, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:13

2024-07-09T16:13

2024-07-09T18:10

хорошие новости

происшествия

батайск

россия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Батайске спасатели вынесли из горящего дома шиншиллу, хомяка и трех котов, сообщило МЧС в Telegram-канале. "МЧС России на пожаре в Ростовской области спасены домашние питомцы. В Батайске огнеборцы МЧС России вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам", — указали в ведомстве.Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова, 11, в Батайске загорелась сегодня днем на площади 500 "квадратов". Из-за плотной застройки жильцов соседнего дома также эвакуировали. Позже площадь пожара выросла до 600 квадратных метров. Отмечалось, что пожарные эвакуировали людей и животных.

https://ria.ru/20240707/korova-1958097153.html

батайск

россия

ростовская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение животных из горящего жилого дома в Батайске Из горящего в Батайске жилого дома спасли хомяка, шиншиллу и трех котов, сообщило МЧС и показало видео. 2024-07-09T16:13 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, батайск, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хорошие новости