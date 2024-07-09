https://ria.ru/20240709/sotrudnichestvo-1958601333.html
Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества
Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024
Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества
Культурное сотрудничество России и Индии является важной составляющей отношений двух стран, стороны намерены расширять географию культурных обменов, продолжить... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:13
2024-07-09T19:13
2024-07-09T19:13
культура
россия
индия
визит моди в москву
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Культурное сотрудничество России и Индии является важной составляющей отношений двух стран, стороны намерены расширять географию культурных обменов, продолжить практику фестивалей и перекрестных годов обмена. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны констатировали, что культурное взаимодействие является важной составляющей российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Стороны содействуют установлению прямых контактов и дальнейшему сотрудничеству между ансамблями, театрами, библиотеками, музеями, творческими вузами и другими культурными учреждениями двух стран", - говорится в документе. Кроме того, стороны высоко оценили успешную реализацию программы культурных обменов между Минкультуры РФ и министерством культуры Индии на 2021-2024 годы. "Достигнута договоренность продолжить взаимовыгодную практику поочередного проведения фестивалей культуры и кино. Была также акцентирована необходимость расширения географии культурных обменов и более широкого вовлечения молодежи и коллективов народного творчества", - отмечается в заявлении. Кроме того, необходимость содействия в деле формирования более современного представления об обеих странах в дополнение к культурным обменам, которые могут включать крупномасштабные выставки и обмены в таких областях, как наука и технологии, зеленая энергетика, космос. Достигнута договоренность провести "перекрестные кроссведомственные годы обмена" в обеих странах для расширения связей между людьми и объединения экономического, образовательного, научного и гражданского сообществ.
https://ria.ru/20240709/putin-1958587777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, визит моди в москву, владимир путин, нарендра моди
Культура, Россия, Индия, Визит Моди в Москву, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества
РФ и Индия считают культурное сотрудничество важной составляющей отношений стран
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Культурное сотрудничество России и Индии является важной составляющей отношений двух стран, стороны намерены
расширять географию культурных обменов, продолжить практику фестивалей и перекрестных годов обмена.
Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны констатировали, что культурное взаимодействие является важной составляющей российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Стороны содействуют установлению прямых контактов и дальнейшему сотрудничеству между ансамблями, театрами, библиотеками, музеями, творческими вузами и другими культурными учреждениями двух стран", - говорится в документе.
Кроме того, стороны высоко оценили успешную реализацию программы культурных обменов между Минкультуры РФ и министерством культуры Индии на 2021-2024 годы.
"Достигнута договоренность продолжить взаимовыгодную практику поочередного проведения фестивалей культуры и кино. Была также акцентирована необходимость расширения географии культурных обменов и более широкого вовлечения молодежи и коллективов народного творчества", - отмечается в заявлении.
Кроме того, необходимость содействия в деле формирования более современного представления об обеих странах в дополнение к культурным обменам, которые могут включать крупномасштабные выставки и обмены в таких областях, как наука и технологии, зеленая энергетика, космос. Достигнута договоренность провести "перекрестные кроссведомственные годы обмена" в обеих странах для расширения связей между людьми и объединения экономического, образовательного, научного и гражданского сообществ.