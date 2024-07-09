https://ria.ru/20240709/sotrudnichestvo-1958601333.html

Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества

Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024

Путин и Моди договорились о расширении культурного сотрудничества

Культурное сотрудничество России и Индии является важной составляющей отношений двух стран, стороны намерены расширять географию культурных обменов, продолжить... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T19:13

2024-07-09T19:13

2024-07-09T19:13

культура

россия

индия

визит моди в москву

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Культурное сотрудничество России и Индии является важной составляющей отношений двух стран, стороны намерены расширять географию культурных обменов, продолжить практику фестивалей и перекрестных годов обмена. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны констатировали, что культурное взаимодействие является важной составляющей российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Стороны содействуют установлению прямых контактов и дальнейшему сотрудничеству между ансамблями, театрами, библиотеками, музеями, творческими вузами и другими культурными учреждениями двух стран", - говорится в документе. Кроме того, стороны высоко оценили успешную реализацию программы культурных обменов между Минкультуры РФ и министерством культуры Индии на 2021-2024 годы. "Достигнута договоренность продолжить взаимовыгодную практику поочередного проведения фестивалей культуры и кино. Была также акцентирована необходимость расширения географии культурных обменов и более широкого вовлечения молодежи и коллективов народного творчества", - отмечается в заявлении. Кроме того, необходимость содействия в деле формирования более современного представления об обеих странах в дополнение к культурным обменам, которые могут включать крупномасштабные выставки и обмены в таких областях, как наука и технологии, зеленая энергетика, космос. Достигнута договоренность провести "перекрестные кроссведомственные годы обмена" в обеих странах для расширения связей между людьми и объединения экономического, образовательного, научного и гражданского сообществ.

https://ria.ru/20240709/putin-1958587777.html

https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958582506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, визит моди в москву, владимир путин, нарендра моди