https://ria.ru/20240709/sotrudnichestvo-1958549783.html

Китай готов расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией

Китай готов расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 09.07.2024

Китай готов расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией

Китай готов продолжать расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на встрече с... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:33

2024-07-09T16:33

2024-07-09T16:33

россия

китай

владивосток

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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай готов продолжать расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на встрече с вице-премьером РФ Юрием Трутневым. Во вторник во Владивостоке прошло пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Китай готов прикладывать совместные с Россией усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжать углублять стратегическое взаимодействие, расширять торговое и инвестиционное сотрудничество, повышать уровень взаимосвязанности и активизировать гуманитарные обмены", - заявил Чжан Гоцин, слова которого приводит агентство Синьхуа. Он также заявил о готовности Китая содействовать тому, чтобы двустороннее сотрудничество достигало еще больших результатов, а также развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

россия

китай

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, владивосток