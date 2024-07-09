Китай готов расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией
Чжан Гоцин: КНР готова расширять торгово-инвестиционное сотрудничество с Россией
© AP Photo / Andy WongФлаги России и Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги России и Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай готов продолжать расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на встрече с вице-премьером РФ Юрием Трутневым.
Во вторник во Владивостоке прошло пятое заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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"Китай готов прикладывать совместные с Россией усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, продолжать углублять стратегическое взаимодействие, расширять торговое и инвестиционное сотрудничество, повышать уровень взаимосвязанности и активизировать гуманитарные обмены", - заявил Чжан Гоцин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он также заявил о готовности Китая содействовать тому, чтобы двустороннее сотрудничество достигало еще больших результатов, а также развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.