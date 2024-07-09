https://ria.ru/20240709/sotrudnichestvo-1958521869.html

Махонин обсудил расширение сотрудничества с ОАЭ на выставке "Иннопром"

Махонин обсудил расширение сотрудничества с ОАЭ на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 09.07.2024

Махонин обсудил расширение сотрудничества с ОАЭ на выставке "Иннопром"

Во вторник на XIV международной промышленной выставке "Иннопром" губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с заместителем министра промышленности и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:17

2024-07-09T15:17

2024-07-09T15:17

оаэ

пермский край

россия

дмитрий махонин

сергей горьков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Во вторник на XIV международной промышленной выставке "Иннопром" губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром Ахмед Сувайна Аль Сувейди, гендиректором кластера экономических городов и свободных зон AD Ports Group Абдуллой Аль-Хамели и председателем Российско-эмиратского делового совета Сергеем Горьковым, где было обсуждено сотрудничество, сообщает пресс-служба регионального правительства. Abu Dhabi Ports является застройщиком и регулирующим органом портов и связанной с ними инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), объединяющих пять бизнес-кластеров: цифровые технологии, экономические города и свободные экономические зоны, транспортировка и снабжение, организация портов и судоходства. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного товарооборота, поставки товаров и услуг, развития промкооперации. Отдельное внимание было уделено вопросам усиления работы в рамках участия пермских компаний в предстоящей международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC. Махонин подчеркнул, что промышленники региона будут представлять на выставке свои новейшие разработки уже в четвертый раз. "Напомню, наш регион единственный из России, кто принял участие в форуме ADIPEC-2023. В этом году мы также намерены представить стенд Пермского края с 10 предприятиями, которые заинтересованы в локализации производства на территории вашей страны и расширении сотрудничества с ключевыми компаниями ОАЭ", – цитирует пресс-служба Махонина. Кроме того, представители Прикамья и ОАЭ более подробно обсудили возможность частичной локализации производства пермских компаний на территории особых экономических зон в ОАЭ. Участие в подобных форумах и бизнес-миссиях приносит конкретный результат. На сегодняшний день партнерами Прикамья являются более 100 стран. По итогам участия в международных форумах и бизнес-миссиях за два года объем экспортных контрактов пермских предприятий составил порядка 30 миллиардов рублей. Запланировано к заключению соглашений еще на 70 миллиардов рублей. Выстраивание диалога с зарубежными партнерами Пермский край осуществляет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240522/prikame-1947659911.html

https://ria.ru/20240628/vtb-1956057246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оаэ, пермский край, россия, дмитрий махонин, сергей горьков