В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы"
Экс-сопровождающий генсека "Хезболлы" Карнабаш погиб при ударе дронов в Сирии
© РИА НовостиСитуация в Сирии
© РИА Новости
Ситуация в Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
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"Беспилотники израильской армии нанесли удар по автомобилю около района Ас-Саббура (в Сирии – ред.) на трассе, которая связывает ливанскую столицу Бейрут с сирийской столицей Дамаском. В результате удара уничтожен автомобиль, погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш", - заявил источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.