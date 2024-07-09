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В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 09.07.2024
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17:33 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/sirija-1958569805.html
В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы"
В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 09.07.2024
В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы"
Бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:33
2024-07-09T17:33
в мире
израиль
ливан
сирия
хасан насрулла
исраэль кац
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Беспилотники израильской армии нанесли удар по автомобилю около района Ас-Саббура (в Сирии – ред.) на трассе, которая связывает ливанскую столицу Бейрут с сирийской столицей Дамаском. В результате удара уничтожен автомобиль, погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш", - заявил источник. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
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израиль
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в мире, израиль, ливан, сирия, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Сирия, Хасан Насрулла, Исраэль Кац, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы"

Экс-сопровождающий генсека "Хезболлы" Карнабаш погиб при ударе дронов в Сирии

© РИА НовостиСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости
Ситуация в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном, сообщил РИА Новости военно-полевой источник.
«
"Беспилотники израильской армии нанесли удар по автомобилю около района Ас-Саббура (в Сирии – ред.) на трассе, которая связывает ливанскую столицу Бейрут с сирийской столицей Дамаском. В результате удара уничтожен автомобиль, погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш", - заявил источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
Израильские солдаты возле границы с Израилем в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
СМИ: высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб при ударе Израиля
9 января, 17:31
 
В миреИзраильЛиванСирияХасан НасруллаИсраэль КацХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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