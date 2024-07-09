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В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы"

В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 09.07.2024

В Сирии погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлы"

Бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T17:33

2024-07-09T17:33

2024-07-09T17:33

в мире

израиль

ливан

сирия

хасан насрулла

исраэль кац

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. "Беспилотники израильской армии нанесли удар по автомобилю около района Ас-Саббура (в Сирии – ред.) на трассе, которая связывает ливанскую столицу Бейрут с сирийской столицей Дамаском. В результате удара уничтожен автомобиль, погиб экс-сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш", - заявил источник. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, сирия, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году