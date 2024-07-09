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Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости - РИА Новости, 09.07.2024
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13:15 09.07.2024 (обновлено: 13:43 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/shveytsariya-1958477213.html
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости - РИА Новости, 09.07.2024
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости
Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ, включая РИА Новости, говорится в заявлении РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:15
2024-07-09T13:43
евросоюз
швейцария
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ, включая РИА Новости, говорится в заявлении правительства альпийской конфедерации."Федеральное министерство экономики, образования и науки ввело запрет на рекламу в отношении Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российской газеты" из-за продолжающихся российских кампаний пропаганды и дезинформации. В отличие от принятых в ЕС мер на эти СМИ не распространяется запрет на вещание", - сказано в заявлении.
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5
4.7
96
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353
60
евросоюз, швейцария, в мире
Евросоюз, Швейцария, В мире
Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости

Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении четырех СМИ, включая РИА Новости

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ, включая РИА Новости, говорится в заявлении правительства альпийской конфедерации.
"Федеральное министерство экономики, образования и науки ввело запрет на рекламу в отношении Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российской газеты" из-за продолжающихся российских кампаний пропаганды и дезинформации. В отличие от принятых в ЕС мер на эти СМИ не распространяется запрет на вещание", - сказано в заявлении.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В ЕС вступил в силу запрет на доступ к ряду российских СМИ
25 июня, 00:14
 
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