https://ria.ru/20240709/shveytsariya-1958477213.html

Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости

Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости - РИА Новости, 09.07.2024

Швейцария ввела запрет на рекламу для российских СМИ, включая РИА Новости

Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ, включая РИА Новости, говорится в заявлении РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T13:15

2024-07-09T13:15

2024-07-09T13:43

евросоюз

швейцария

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Швейцария в рамках нового пакета санкций против России ввела запрет на рекламу в отношении нескольких российских СМИ, включая РИА Новости, говорится в заявлении правительства альпийской конфедерации."Федеральное министерство экономики, образования и науки ввело запрет на рекламу в отношении Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" и "Российской газеты" из-за продолжающихся российских кампаний пропаганды и дезинформации. В отличие от принятых в ЕС мер на эти СМИ не распространяется запрет на вещание", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240625/zapret-1955197038.html

швейцария

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, швейцария, в мире