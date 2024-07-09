https://ria.ru/20240709/shvetsija-1958633581.html

В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа

В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа - РИА Новости, 09.07.2024

В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа

Большинство европейских лидеров обеспокоены, что США будут уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на Украине, в случае переизбрания... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:40

2024-07-09T22:40

2024-07-09T22:40

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Большинство европейских лидеров обеспокоены, что США будут уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на Украине, в случае переизбрания экс-президента Дональда Трампа, заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон. "Большинство европейских лидеров обеспокоены риском того, что США будут менее заинтересованы в происходящем в Европе", - сказал он в интервью газете Washington Post, отвечая на вопрос о перспективах, связанных с потенциальным переизбранием Трампа. Как отметил Кристерссон, Европа должна наращивать расходы на оборону "вне зависимости от того, кто победит на выборах в США". Ранее газета Politico сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.

https://ria.ru/20240709/tramp-1958400690.html

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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, ульф кристерссон, politico, нато, выборы президента сша — 2024, швеция