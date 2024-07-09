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В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа - РИА Новости, 09.07.2024
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22:40 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/shvetsija-1958633581.html
В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа
В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа - РИА Новости, 09.07.2024
В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа
Большинство европейских лидеров обеспокоены, что США будут уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на Украине, в случае переизбрания... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:40
2024-07-09T22:40
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европа
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дональд трамп
ульф кристерссон
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Большинство европейских лидеров обеспокоены, что США будут уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на Украине, в случае переизбрания экс-президента Дональда Трампа, заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон. "Большинство европейских лидеров обеспокоены риском того, что США будут менее заинтересованы в происходящем в Европе", - сказал он в интервью газете Washington Post, отвечая на вопрос о перспективах, связанных с потенциальным переизбранием Трампа. Как отметил Кристерссон, Европа должна наращивать расходы на оборону "вне зависимости от того, кто победит на выборах в США". Ранее газета Politico сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, ульф кристерссон, politico, нато, выборы президента сша — 2024, швеция
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Ульф Кристерссон, Politico, НАТО, Выборы президента США — 2024, Швеция
В Швеции рассказали о последствиях переизбрания Трампа

Премьер Швеции: многие европейские лидеры обеспокоены риском возвращения Трампа

© AP Photo / Gerald Herbert Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Большинство европейских лидеров обеспокоены, что США будут уделять меньше внимания ситуации в Европе, включая конфликт на Украине, в случае переизбрания экс-президента Дональда Трампа, заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.
«
"Большинство европейских лидеров обеспокоены риском того, что США будут менее заинтересованы в происходящем в Европе", - сказал он в интервью газете Washington Post, отвечая на вопрос о перспективах, связанных с потенциальным переизбранием Трампа.
Как отметил Кристерссон, Европа должна наращивать расходы на оборону "вне зависимости от того, кто победит на выборах в США".
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
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