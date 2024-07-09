https://ria.ru/20240709/shvejtsarija-1958586932.html

Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО

Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО - РИА Новости, 09.07.2024

Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО

Швейцария подала заявку на присоединение к европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит", сообщает во вторник пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:18

2024-07-09T18:18

2024-07-09T18:18

в мире

швейцария

германия

польша

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Швейцария подала заявку на присоединение к европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит", сообщает во вторник пресс-служба правительства конфедерации. "Федеральный совет намерен присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI) и таким образом расширить возможности международного сотрудничества в области наземной противовоздушной обороны. После решения Федерального совета начальник по оборонным закупкам Урс Лоэр подписал заявку на членство, адресованную председателю ESSI 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте правительства. Конфедерация сможет подписать заявление о присоединении и меморандум о взаимопонимании по рамочным соглашениям о совместных закупках после того, как все страны-участницы инициативы выскажутся по поводу присоединения Швейцарии к ней, сказано в тексте. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чешскую Республику, Швейцарию, Швецию и Эстонию. Премьер Польши Дональд Туск в июле сообщил, что Польша будет сотрудничать с Германией в проекте Европейского небесного щита (SKY SHIELD).

https://ria.ru/20240516/kupol-1946476046.html

https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html

швейцария

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, германия, польша, дональд туск