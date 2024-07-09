Рейтинг@Mail.ru
Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/shvejtsarija-1958586932.html
Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО
Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО - РИА Новости, 09.07.2024
Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО
Швейцария подала заявку на присоединение к европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит", сообщает во вторник пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:18
2024-07-09T18:18
в мире
швейцария
германия
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Швейцария подала заявку на присоединение к европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит", сообщает во вторник пресс-служба правительства конфедерации. "Федеральный совет намерен присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI) и таким образом расширить возможности международного сотрудничества в области наземной противовоздушной обороны. После решения Федерального совета начальник по оборонным закупкам Урс Лоэр подписал заявку на членство, адресованную председателю ESSI 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте правительства. Конфедерация сможет подписать заявление о присоединении и меморандум о взаимопонимании по рамочным соглашениям о совместных закупках после того, как все страны-участницы инициативы выскажутся по поводу присоединения Швейцарии к ней, сказано в тексте. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чешскую Республику, Швейцарию, Швецию и Эстонию. Премьер Польши Дональд Туск в июле сообщил, что Польша будет сотрудничать с Германией в проекте Европейского небесного щита (SKY SHIELD).
https://ria.ru/20240516/kupol-1946476046.html
https://ria.ru/20240409/neytralitet-1938915345.html
швейцария
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, германия, польша, дональд туск
В мире, Швейцария, Германия, Польша, Дональд Туск
Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО

Швейцария подала заявку на присоединение к системе ПВО "Небесный щит"

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Швейцария подала заявку на присоединение к европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит", сообщает во вторник пресс-служба правительства конфедерации.
«
"Федеральный совет намерен присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI) и таким образом расширить возможности международного сотрудничества в области наземной противовоздушной обороны. После решения Федерального совета начальник по оборонным закупкам Урс Лоэр подписал заявку на членство, адресованную председателю ESSI 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Греции предложил создать европейский железный купол ПВО
16 мая, 16:50
Конфедерация сможет подписать заявление о присоединении и меморандум о взаимопонимании по рамочным соглашениям о совместных закупках после того, как все страны-участницы инициативы выскажутся по поводу присоединения Швейцарии к ней, сказано в тексте.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чешскую Республику, Швейцарию, Швецию и Эстонию. Премьер Польши Дональд Туск в июле сообщил, что Польша будет сотрудничать с Германией в проекте Европейского небесного щита (SKY SHIELD).
Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Швейцарии рассказали, в каком случае страна откажется от нейтралитета
9 апреля, 18:12
 
В миреШвейцарияГерманияПольшаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала