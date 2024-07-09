Швейцария решила присоединиться к европейской системе ПВО
Швейцария подала заявку на присоединение к системе ПВО "Небесный щит"
© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Швейцария подала заявку на присоединение к европейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит", сообщает во вторник пресс-служба правительства конфедерации.
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"Федеральный совет намерен присоединиться к европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI) и таким образом расширить возможности международного сотрудничества в области наземной противовоздушной обороны. После решения Федерального совета начальник по оборонным закупкам Урс Лоэр подписал заявку на членство, адресованную председателю ESSI 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Конфедерация сможет подписать заявление о присоединении и меморандум о взаимопонимании по рамочным соглашениям о совместных закупках после того, как все страны-участницы инициативы выскажутся по поводу присоединения Швейцарии к ней, сказано в тексте.
Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чешскую Республику, Швейцарию, Швецию и Эстонию. Премьер Польши Дональд Туск в июле сообщил, что Польша будет сотрудничать с Германией в проекте Европейского небесного щита (SKY SHIELD).