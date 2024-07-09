https://ria.ru/20240709/shebekino-1958400510.html

В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек

В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек - РИА Новости, 09.07.2024

В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек

Еще один мирный житель ранен при шестом за сутки обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T04:35

2024-07-09T04:35

2024-07-09T04:43

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен при шестом за сутки обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В шестой раз город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Гладков также сообщил, что из-за обстрела в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли, повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков