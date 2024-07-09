https://ria.ru/20240709/shebekino-1958400510.html
В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек
В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек - РИА Новости, 09.07.2024
В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек
Еще один мирный житель ранен при шестом за сутки обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:35
2024-07-09T04:35
2024-07-09T04:43
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель ранен при шестом за сутки обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В шестой раз город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен еще один мирный житель. Мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале.Гладков также сообщил, что из-за обстрела в шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли, повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.
https://ria.ru/20240709/belgorod-1958389907.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
В результате шестого за сутки обстрела Шебекино ранен еще один человек
Гладков: при шестом за сутки обстреле Шебекино ранен еще один мужчина